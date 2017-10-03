Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.10:
$ 57.81
€ 67.91
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Алтае без света остались 19,5 тыс. человек, проводятся восстановительные работы

Сибирь
3 октября, 10:26 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 3, октября. /ТАСС

Ведутся аварийно-восстановительные работы

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Денис Кожевников/ТАСС

БАРНАУЛ, 3 октября. /ТАСС/. Энергетики восстанавливают электроснабжение в Алтайском крае, где без света остались 19,5 тыс. человек, сообщается во вторник на сайте Минэнерго РФ.

По данным министерства, обесточены подстанции, Рубцовская ТЭЦ. "Без электроснабжения оставались бытовые потребители в Алтайском крае (около 19,5 тыс. человек); предприятия местной промышленности", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы, на подстанциях "Рубцовская" и "Барнаульская" включены в работу резервные источники энергии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Академик РАН: Солнце спровоцировало возвращение в регионы холодных зим середины XX века
2
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
3
ВКС РФ за двое суток уничтожили на восточном берегу Евфрата 304 боевика ИГ
4
РФ не оставит без ответа принятие в Канаде "Закона имени Сергея Магнитского"
5
Стрельба на концерте в Лас-Вегасе. Онлайн
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
Неизвестные сообщили об угрозах взрыва двух вузов, школы и жилого дома в Москве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама