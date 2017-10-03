На Алтае без света остались 19,5 тыс. человек, проводятся восстановительные работы

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На Алтае без света остались 19,5 тыс. человек, проводятся восстановительные работыСибирь 3 октября, 10:26
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БАРНАУЛ, 3 октября. /ТАСС/. Энергетики восстанавливают электроснабжение в Алтайском крае, где без света остались 19,5 тыс. человек, сообщается во вторник на сайте Минэнерго РФ.
По данным министерства, обесточены подстанции, Рубцовская ТЭЦ. "Без электроснабжения оставались бытовые потребители в Алтайском крае (около 19,5 тыс. человек); предприятия местной промышленности", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы, на подстанциях "Рубцовская" и "Барнаульская" включены в работу резервные источники энергии.