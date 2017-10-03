Горные стрелки из Тувы на учениях в Узбекистане применят БПЛА "Тахион" и минометы "Поднос"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Подразделения горнострелковой бригады, дислоцированной в Туве, завершили переброску на полигон Фориш в Джизакской области Узбекистана, где во вторник стартовали совместные тактические учения с контингентами двух армий. Военные применят беспилотные летательные аппараты (БПЛА) "Тахион" и минометы "Поднос", сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин.

"В состав российского контингента на учениях вошли горные стрелки из Тувы, оперативная группа Центрального военного округа, расчеты беспилотных летательных аппаратов "Тахион" и минометов "Поднос". Российские военнослужащие экипированы комплектами "Ратник", радиостанциями шестого поколения "Азарт" и комплексами разведки, управления и связи "Стрелец", - отметил он.

Ротная тактическая группа численностью 150 человек со штатным вооружением совершила четырехсоткилометровый марш своим ходом через заснеженные перевалы из Кызыла в Абакан, далее преодолев 2,5 тыс. км до Ташкента на самолетах ВКС России.

Совместные российско-узбекистанские учения на полигоне Фориш стартуют 3 октября впервые с 2005 года. В ходе практических действий контингенты выполнят учебно-боевые задачи по борьбе с незаконными вооруженными формированиями в горной местности.