Горсовет Красноярска не смог утвердить кандидатов в конкурсную комиссию по выборам мэра

КРАСНОЯРСК, 3 октября. /ТАСС/. Городской совет Красноярска не смог утвердить пять кандидатов в конкурсную комиссию, которой предстоит принять участие в выборах мэра города, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Горсовета.

"Депутаты не утвердили повестку сессии, в которой значился этот вопрос, и сессия не смогла продолжить свою работу", - уточнили в пресс-службе.

Выборы мэра Красноярска проводится в два этапа. На первом этапе кандидатов на пост градоначальника отбирает специальная конкурсная комиссия, состоящая из десяти человек. Половина членов комиссии назначается Горсоветом, еще пять человек утверждает губернатор. Окончательно мэра выбирают депутаты Горсовета из числа отобранных комиссией кандидатов.

Ранее комиссия по местному самоуправлению рекомендовала включить в комиссию пятерых депутатов: Александра Негруцкого (Единая Россия), Владимира Пястолова (КПРФ), Евгению Бухарову (Справедливую Россию), Вячеслава Гордеева (Патриоты России), Аркадия Волкова (объединение "За Красноярск!"). О назначении членов комиссии со стороны губернатора края также не сообщалось.

"Согласно порядку выборов мэра комиссия по выборам мэра должно быть сформирована до 5 октября. Если комиссия не будет сформирована, это будет нарушение порядка, какие санкции в этом случае применены, в документе не сказано", - сообщили в Горсовете.

Действующий глава Красноярска был избран на прямых выборах мэра в июне 2012 года сроком на пять лет. Осенью 2015 года в устав Красноярска были внесены изменения, которые отменили прямые выборы главы города. Выборы главы Красноярска должны пройти осенью этого года, президиум регионального совета "Единой России" объявил, что поддержит кандидатуру мэра Красноярска Эдхама Акбулатова.