Турмаршруты с погружением в атмосферу старинного Красноярска разработаны к Универсиаде

Агапитов: комиссия по этике IWF в докладе не учла изменения в российской тяжелой атлетикеСпорт 3 октября, 15:57
Взлет и падение американо-кубинских отношенийМеждународная панорама 3 октября, 15:45
Участники акции "Чистые берега" в Ненецком АО собрали 176 кубометров мусораОбщество 3 октября, 15:37
В Воронежской области увеличили штрафы за самовольное разрушение асфальтаНовости партнеров 3 октября, 15:30
Новак: спрос на нефть в мире в 2017 году растет быстрее, чем ожидалосьЭкономика и бизнес 3 октября, 15:30
Что известно о массовом убийстве в Лас-ВегасеМеждународная панорама 3 октября, 15:16
Почему подешевели акции "Мегафона"Экономика и бизнес 3 октября, 15:15
Отель "Астория" стал обладателем награды World Travel AwardsНовости партнеров 3 октября, 15:05
В начале ноября россиян ожидают три выходных дня подрядОбщество 3 октября, 15:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 3 октября. /ТАСС/. Туристические маршруты по Красноярску и его окрестностям с погружением в атмосферу прошлых эпох разработаны для участников Универсиады 2019 года. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе исполнительной дирекции Универсиады.
"Выбрали лучшие экскурсионные маршруты по достопримечательностям города и его окрестностям, разработанные для участников студенческих игр 2019 года. Обзорная экскурсия по Красноярску и его окрестностям познакомит гостей с исторической летописью Красноярска - городом, в котором присутствуют разные эпохи. Это погружение в культурно-историческую среду города с соответствующим антуражем, познакомит участников Студенческих игр с значимыми историческими памятниками архитектуры, скульптуры и искусства разных лет", - отметили в дирекции.
Там уточнили, что маршруты отбирались на конкурсной основе. Всего были поданы восемь заявок. Помимо исторических памятников Красноярска участникам студенческих игр покажут музей писателя Виктора Астафьева в деревне Овсянка, Красноярскую ГЭС, достопримечательности Дивногорска, организуют туры по уникальным памятникам природы - заповеднику "Столбы" и пещере Караульная.
"Отобранные экскурсионные маршруты станут частью туристической программы города, позволят раскрыть неповторимость региона для наших гостей. Уверен, что гости останутся довольны не только Студенческими играми, но и получат самые хорошие впечатления от уникальной природы, исторического наследия", - пояснил руководитель исполнительной дирекции Максим Уразов.
Всемирные зимние студенческие игры пройдут в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Там построят или реконструируют 34 спортивных, медицинских, транспортных объекта. Инвестиции в подготовку Универсиады оцениваются в 60 млрд рублей.