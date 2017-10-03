Турмаршруты с погружением в атмосферу старинного Красноярска разработаны к Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 3 октября. /ТАСС/. Туристические маршруты по Красноярску и его окрестностям с погружением в атмосферу прошлых эпох разработаны для участников Универсиады 2019 года. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе исполнительной дирекции Универсиады.

"Выбрали лучшие экскурсионные маршруты по достопримечательностям города и его окрестностям, разработанные для участников студенческих игр 2019 года. Обзорная экскурсия по Красноярску и его окрестностям познакомит гостей с исторической летописью Красноярска - городом, в котором присутствуют разные эпохи. Это погружение в культурно-историческую среду города с соответствующим антуражем, познакомит участников Студенческих игр с значимыми историческими памятниками архитектуры, скульптуры и искусства разных лет", - отметили в дирекции.

Там уточнили, что маршруты отбирались на конкурсной основе. Всего были поданы восемь заявок. Помимо исторических памятников Красноярска участникам студенческих игр покажут музей писателя Виктора Астафьева в деревне Овсянка, Красноярскую ГЭС, достопримечательности Дивногорска, организуют туры по уникальным памятникам природы - заповеднику "Столбы" и пещере Караульная.

"Отобранные экскурсионные маршруты станут частью туристической программы города, позволят раскрыть неповторимость региона для наших гостей. Уверен, что гости останутся довольны не только Студенческими играми, но и получат самые хорошие впечатления от уникальной природы, исторического наследия", - пояснил руководитель исполнительной дирекции Максим Уразов.

Всемирные зимние студенческие игры пройдут в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Там построят или реконструируют 34 спортивных, медицинских, транспортных объекта. Инвестиции в подготовку Универсиады оцениваются в 60 млрд рублей.