Омская санавиация получила второй вертолет для помощи жителям отдаленных сел

ОМСК, 3 октября. /ТАСС/. Омское отделение санитарной авиации получило второй специализированный санитарный вертолет Ми-8 для оказания экстренной помощи жителям отдаленных районов Омской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения региона, вертолет оснащен двухместным медицинским модулем, что позволит оказывать во время полета помощь сразу двум пациентам.

"Повышение доступности медицинской помощи является одной из приоритетных задач. Все жители региона независимо от того, как далеко они проживают от административного центра, должны получать качественную помощь. Сегодня санавиация используется максимально, значит, есть возможность успеть оказать квалифицированную помощь в течение терапевтического окна" - цитирует пресс-служба министра здравоохранения региона Андрея Стороженко.

В ГУ МЧС по Омской области ТАСС сообщили, что на дежурство к омским медикам поступил вертолет Красноярского комплексного авиационного спасательного центра МЧС России. Команда вертолета состоит из семи человек. Это два экипажа и один доктор. Все они - опытные спасатели и принимали участие в ликвидации десятка чрезвычайных ситуаций. Например, данный вертолет Ми-8 осуществлял тушение пожаров, оказывал помощь при паводке, устранял ледовые заторы и многое другое. Вертолет на договорной основе будет дежурить на территории Омской области до конца 2017 года.

В Минздраве ТАСС уточнили, что ведомство не владеет вертолетами, а покупает услугу транспортировки у авиакомпаний. В рамках федеральной программы "Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах РФ" на поддержку санавиации в Омской области было выделено 139,6 млн рублей, в том числе 125 млн рублей из федерального бюджета. На эти средства изначально планировалось арендовать только один специализированный Ми-8 на 855 летных часов, но на торгах было сэкономлено 64 млн рублей, что позволило арендовать дополнительный Ми-8 еще на 150 часов.

Собеседник агентства сообщил, что в прошлые годы омские врачи совершали около 50 полетов в год. В этом году количество полетов увеличено более чем в десять раз. "Только с 1 июля совершено 187 вылетов и эвакуировано 245 человек. Чаще всего это пациенты с острой хирургической патологией, инфарктами и инсультами, травмами, в том числе ожоговыми, беременные женщины и новорожденные, помощь которым можно оказать только в условиях специализированного медицинского учреждения", - рассказал представитель Минздрава. В следующем году участие Омской области в федеральной программе будет продолжено.