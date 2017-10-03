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Глава СО РАН: Новосибирский научный центр может стать технологической долиной

Сибирь
3 октября, 14:53 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 3, октября. /ТАСС

Центр, объединяющий сейчас институты Академгородка, не имеет отдельного юридического лица, а территории принадлежат нескольким собственникам, что затрудняет их развитие

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НОВОСИБИРСК, 3 октября. /ТАСС/. Сибирское отделение РАН будет вести с Федеральным агентством научных организаций (ФАНО), Минобрнауки РФ и властями Новосибирской области совместную работу по созданию интегрированного научного центра в Новосибирске, сообщил во вторник журналистам новый председатель СО РАН Валентин Пармон. Он отметил, что интегрированный научный центр должен включать организации академий медицинских и сельскохозяйственных наук и, возможно, будет создаваться как технологическая долина.

"Есть закон о технологических долинах, он принят для развития такой долины вокруг МГУ. Видимо, нам надо настраиваться на этот закон, чтобы делать интегрированный научный центр в Новосибирске. Туда должен войти Краснообск с институтами сельскохозяйственной направленности и Кольцово с медицинскими институтами (РАСХН и РАМН были присоединены к РАН в 2014 году - прим. ТАСС). Согласие на рассмотрение вопросов интеграции со стороны ФАНО и региональных властей уже есть", - сказал Пармон.

Председатель СО РАН отметил, что Новосибирский научный центр, объединяющий сейчас институты Академгородка, не имеет отдельного юридического лица, а территории принадлежат нескольким собственникам, что затрудняет их развитие. "Часть земель осталась за СО РАН, институты и их земля перешли в ФАНО, у Новосибирского госуниверситета большая территория по линии Минобрнауки РФ, много недвижимости, включая Технопарк, находятся в региональной собственности. Надо объединить всех четырех собственников в общую команду, чтобы можно было стратегию развития Академгородка", - отметил он.

По словам Пармона, совместная работа собственников позволит решить такие проблемы Академгородка как строительство новой гостиницы, конгресс-холла, а также таких объектов социальной инфраструктуры как спортивные площадки и образовательные центры для детей.

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