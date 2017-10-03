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В СИЗО Алтайского края пятеро подследственных объявили голодовку

Сибирь
3 октября, 15:16 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 3, октября. /ТАСС

По словам обвиняемых, следственными органами нарушаются их конституционные права, а прокуратура региона не принимает по этому поводу мер

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БАРНАУЛ, 3 октября. /ТАСС/. Пятеро подследственных, находящихся в СИЗО-1 Алтайского края, отказались от приема пищи, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе управления ФСИН по региону.

"С 25 сентября 2017 года пятеро человек, содержащихся в СИЗО-1, написали заявление об отказе в приеме пищи. В них обвиняемые поясняют, что следственными органами нарушаются их конституционные права, а прокуратура Алтайского края по этому поводу мер не принимает. На условия содержания в следственном изоляторе № 1 подследственные жалоб не имеют", - уточнили в управлении.

Там же добавили, что материалы направлены в прокуратуру Алтайского края. Мать одного из участников голодовки Татьяна Бурханова сообщила ТАСС, что "голодовка продолжается на данный момент". Она также подтвердила, что причиной повторного отказа от пищи (в августе подследственные объявляли голодовку - прим. ТАСС) также стала попытка привлечь внимание к нарушениям, в частности, по их мнению, неправомерному продлению срока заключения под стражей.

В августе мать одного из обвиняемых распространила в интернете информацию о том, что девять человек в этом СИЗО объявили голодовку из-за несогласия с тем, что при предъявлении им обвинения якобы был пропущен 45-дневный срок, не позднее которого с момента избрания меры пресечения оно должно быть предъявлено. В пресс-службе управления ФСИН тогда сообщали, что отказ от приема пищи написали два человека.

Аппарат уполномоченного по правам человека в Алтайском крае проводил проверку по данному факту. После беседы с представителем омбудсмена двое подследственных голодовку прекратили. Также по итогам посещения СИЗО уполномоченный направил запрос по прокуратуру на предмет возможных нарушений уголовно-процессуального законодательства.

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