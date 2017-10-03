"Аэропорты Регионов" претендуют на участие в проекте достройки аэропорта Омск-Федоровка

ОМСК, 3 октября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Холдинг "Аэропорты регионов", в который входят аэропорты Екатеринбурга, Самары, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону, подтвердил интерес к проекту достройки международного аэропорта Омск-Федоровка, который был заморожен в 2012 году. Об этом сообщил во вторник ТАСС директор по стратегическим коммуникациям УК "Аэропорты Регионов" Евгений Красиков.

Правительство Омской области 28 сентября сообщило, что губернатор региона Виктор Назаров провел в Москве переговоры с неизвестным инвестором, который наряду с компанией "Новапорт" претендует на участие в проекте строительства аэропорта.

"Мы заинтересованы в участии в проекте развития аэропорта города Омска и изучаем такую возможность. В том числе обсуждаем перспективы этого проекта с руководством Омской области. <…> Уверен, что наши компетенции будут полезны для Омска, тем более когда речь идет о строительстве аэропорта в Федоровке", - заявил Красиков.

Он отметил, что сегодня еще нет ясности, по какому пути пойдет реализация проекта, и на каких условиях будет привлекаться инвестор, поэтому говорить о размере инвестиционной программы преждевременно. По словам Красикова, сейчас региону необходимо определиться с дальнейшей стратегией развития аэропорта и, исходя из нее, сформулировать условия конкурса по выбору инвестора. "Со своей стороны, мы, будучи заинтересованными в этом проекте, готовы принимать участие в таком конкурсе, и ожидаем, когда правительство Омской области определит его параметры и сроки", - рассказал представитель холдинга.

Строительство аэропорта Омск-Федоровка с пропускной способностью 1,2 млн пассажиров в год планировалось завершить в 2014 году. Для этого требовалось около 7 млрд инвестиций, которые регион не нашел. В результате строительство объекта было заморожено. В настоящий момент, по оценке экспертов, на реализацию проекта необходимо от 9 до 11 млрд рублей.

Основной причиной строительства нового аэропорта является безопасность жителей города, отмечают эксперты. Действующий аэропорт Омск-Центральный находится почти в центре мегаполиса с населением 1,2 млн человек, самолеты взлетают и заходят на посадку над густонаселенными кварталами Центрального округа Омска. Новый аэропорт планируется построить в 18 км от границы города и в 32 км от его центра.