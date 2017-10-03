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Власти Забайкалья снизили кредиторскую задолженность на 25% впервые за несколько лет

Сибирь
3 октября, 16:05 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 3, октября. /ТАСС

Сообщается, что к этому привели совместные действия правительства края и органов местного самоуправления

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© Дмитрий Рогулин/ТАСС

ЧИТА, 3 октября. /ТАСС/. Власти Забайкальского края по итогам девяти месяцев 2017 года снизили кредиторскую задолженность на 25% - это 1,4 миллиарда рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы региона.

"У нас идет снижение общего объема кредиторской задолженности консолидированного бюджета края. За девять месяцев текущего года объем кредиторской задолженности снизился на 1,4 миллиарда рублей, или на 25%. К этому привели совместные действия правительства края и органов местного самоуправления", - сказала заместитель министра финансов края Вера Антропова.

Она уточнила, что для погашения задолженности правительство края оказывает бюджетам муниципальных образований дополнительную финансовую помощь, а для разблокировки счетов бюджетных учреждений заключено трехстороннее соглашение между правительством края и ресурсоснабжающими организациями по рассрочке просроченной кредиторской задолженности на 2018-2020 годы.

Острая нехватка бюджетных средств - давняя проблема Забайкальского края. В 2015 году и в начале 2016 года она привела к несвоевременным выплатам зарплат бюджетникам и социальных пособий.

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