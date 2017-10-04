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Новосибирский зоопарк первым в России пополнил коллекцию редкими золотистыми кошками

Сибирь
4 октября, 9:09 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 4, октября. /ТАСС

За границей в зоопарках содержатся всего несколько особей кошек Темминка

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© Пресс-служба Новосибирского зоопарка

НОВОСИБИРСК, 4 октября. /ТАСС/. Новосибирский зоопарк первым в России пополнил коллекцию парой редких азиатских золотистых кошек Темминка, за границей в зоопарках содержатся всего несколько особей.

"Кошки поступили к нам из частной коллекции, они из России", - сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Новосибирского зоопарка.

Азиатская золотистая кошка получила название из-за цвета шерсти, которая отливает золотом на солнце. Тело украшено пятнами, полосками разного цвета и степени контрастности, на морде рисунок особенно яркий. Второе название - кошка Темминка - дано в честь изучавшего вид зоолога.

Новосибирский зоопарк получил уже взрослых самца и самку, которым около пяти лет. Первое время животные содержались на улице, а с похолоданием их перевели в крытый павильон. На время адаптации кошек он закрыт для посетителей.

Опыта содержания кошек Темминка в зоопарках очень мало. В других зверинцах России их нет, а в новосибирском, который славится большой коллекцией кошачьих, в последний раз кошка Темминка содержалась в начале 80-х годов прошлого века. Сейчас животных кормят, в основном, мясом, постепенно добавляя в рацион рыбу.

Кошка Темминка - обитатель лесов Юго-Восточной Азии. Вес взрослого животного порядка 16 кг, длина туловища до хвоста может достигать 1 метра. Природная популяция сокращается по вине человека: вырубка лесов лишает кошек среды обитания, кроме того, из-за ценных мяса и шкуры на них ведется охота. Для сохранения вида в странах, где встречаются эти кошки, разработаны специальные защитные программы.

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