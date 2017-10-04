Суд в Иркутске требует поднять со дна Байкала 25 затонувших машин из-за угрозы экосистеме

ИРКУТСК, 4 октября. /ТАСС/. Кировский районный суд Иркутска обязал администрацию Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей обеспечить подъем автомобилей, затонувших в озере Байкал, а также в его главном притоке Селенге и вытекающей из озера Ангаре, сообщили в среду в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

"По результатам проверки межрайонной прокуратуры установлено, что только за последние три года в указанных водоемах затонуло 42 автотранспортных средства, из них 35 - в озере Байкал. До настоящего времени не поднятыми остаются 30 затонувших автомобилей, в том числе 25 - из акватории озера, что создает угрозу для причинения вреда его уникальной экосистеме", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что обязанность поднимать затонувшее имущество со дна водоемов по закону возложена на администрации внутренних водных путей. Эта обязанность администрацией Байкало-Ангарского бассейна не признавалась и не исполнялась, в связи с чем Западно-Байкальская межрайонная прокуратуры обратилась в суд.

В суде прокурору удалось доказать наличие угрозы окружающей среде и незаконность позиции администрации. Решение вступило в законную силу и находится на контроле прокуратуры.