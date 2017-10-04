В Забайкалье началось проектирование техкомплекса ГМК на Удоканском месторождении меди

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ЧИТА, 4 октября. /ТАСС/. "Байкальская горная компания" (БГК, входит в USM Holdings Алишера Усманова) и АО "Механобр инжиниринг" заключили договор на выполнение работ по проектированию объектов технического комплекса горно-металлургического комбината (ГМК) на Удоканском месторождении меди в Забайкальском крае, сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.
"Срок завершения работ по договору - конец 2018 года. Работы проводятся за счет собственных средств компании. В соответствии с техническим заданием, технологический комплекс будет включать участки дробления и измельчения с системой конвейерного транспорта дробленой руды, обогатительную фабрику, гидрометаллургический завод, объекты хвостового хозяйства и оборотного водоснабжения", - говорится в сообщении.
Производственная мощность проектируемого предприятия должна составить не менее 36 миллионов тонн руды в год с возможностью увеличения до 45 миллионов тонн руды в год.
"Подготовленная проектная документация технологического комплекса должна быть обеспечена положительным заключением госэкспертизы и всеми согласованиями, необходимыми для реализации проекта", - отметили в пресс-службе.
Отмечается, что проектирование объектов техкомплекса в совокупности с ранее начатыми работами по проектированию горнодобывающего комплекса и горнотранспортной части, а также планируемыми работами по проектированию инфраструктуры - ключевые мероприятия проектного этапа разработки Удоканского месторождения.
Удокан с ресурсами свыше 27 миллионов тонн является крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире. Месторождение находится в Каларском районе Забайкальского края. Актуальный план освоения Удокана предполагает строительство на месторождении промышленного комплекса, ориентированного на производство катодной меди и попутного серебра.