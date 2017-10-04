Отставание поездов из-за аварии с грузовым составом под Красноярском превысило шесть часов

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КРАСНОЯРСК, 4 октября. /ТАСС/. Задержка пассажирских поездов на станции Ачинск-1 в Красноярском крае, где с рельсов сошел грузовой состав, превышает шесть часов, движение на участке полностью восстановлено, сообщили в среду в пресс-службе Красноярской железной дороги (КрасЖД).
"Движение поездов через станцию Ачинск-1 восстановлено в обоих направлениях. Поезд №86 Новосибирск - Красноярск прибыл в Красноярск в 13:52 местного времени (9:52 мск), опоздание составило 5 часов 50 минут. Наибольшая задержка произошла в движении поезда №76 сообщением Москва - Нерюнгри. В Красноярск поезд прибыл с опозданием на 6 часов 52 минуты", - сообщили в КрасЖД.
В пресс-службе отметили, что пассажиры состава обеспечены питанием и водой. Все обстоятельства случившегося расследует специальная комиссия.
В 02:10 местного времени (22:10 мск) на станции Ачинск-1 Красноярской железной дороги произошел сход четырех вагонов с углем грузового поезда. Пострадавших нет. Угрозы экологии нет. Движение по станции Ачинск-1 было приостановлено.
Задержаны были поезда дальнего следования №76 Москва - Нерюнгри, №86 Новосибирск - Красноярск, №78 Новосибирск - Нерюнгри, № 269 Чита - Адлер. Также вышли из расписания два утренних электропоезда - Чернореченская - Боготол и Боготол - Чернореченская.