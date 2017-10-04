Аэропорт Дели приобрел разработанные в России сканеры для персонального досмотра

НОВОСИБИРСК, 4 октября. /ТАСС/. Специалисты службы безопасности новосибирского аэропорта Толмачево помогают коллегам из аэропорта имени Индиры Ганди в Дели (Индия) в освоении сканеров Express Inspection, разработанных в Новосибирске и Орле и приобретенных индийским аэропортом. Об этом сообщила в среду пресс-служба аэропорта Толмачево.

Системы сканеров Express Inspection действуют на основе всепроникающего рентгеновского излучения, и человек проходит осмотр всего за несколько секунд. Доза облучения сканером равна 0,5 микрозиверта - это ниже, чем у аналогов, и эквивалентно дозе, получаемой пассажиром всего за 5 минут полета на высоте 10 км.

"Сотрудники службы авиационной безопасности аэропорта Толмачево отправились в Дели для оказания помощи коллегам в освоении рентгенографических сканеров Express Inspection, приобретенных аэропортом имени Индиры Ганди. Системы рентгенографических сканеров для персонального досмотра людей разработаны Институтом ядерной физики Сибирского отделения РАН совместно с приборостроительным заводом "Научприбор" в городе Орел", - говорится в сообщении.

Обмен опытом осуществляется в рамках в рамках развития российско-индийских отношений в сфере бизнеса, отметили в пресс-службе.