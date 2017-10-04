Полпред в СФО призвал к ежедневному контролю строек в Братске по программе ветхого жилья

ИРКУТСК, 4 октября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло призвал местные и региональные власти к ежедневному контролю хода работ по строительству домов на самой крупной в стране площадке по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в городе Братске. Об этом сообщили в среду в пресс-службе правительства Иркутской области по итогам рабочей поездки полпреда по северу региона.

По данным властей, Братск не справился с задачей переселения граждан из ветхого жилья до 1 сентября этого года. По заключительному этапу программы переселения 2016-2017 гг. в Братске необходимо ликвидировать 92,3 тыс. кв. м, но пока расселено лишь 1,5 тыс. кв. м. Кроме того, существуют долги по предыдущим этапам программы.

"План строительных работ должен быть настольным документом для заказчиков с ежедневным контролем каждого пункта, по которым есть отставания. Без принятия решений, как это отставание наверстать, вы в срок эти объекты не сдадите. Надо организовывать работу, это не стоит денег. Вы подведете город, город подведет область, а самое главное, вы подведете людей - им обещали, что они будут переселены. Это поручение президента", - процитировали Меняйло в пресс- службе.

Отмечается, что ряд объектов местные власти рассчитывают сдать до конца текущего года. Однако в региональном Минстрое считают, что существуют риски срыва сроков завершения строительства пяти многоквартирных домов общей площадью более 17 тыс. кв. м.