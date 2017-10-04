Новосибирский моногород может получить статус первой в регионе ТОР в 2017 году

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НОВОСИБИРСК, 4 октября. /ТАСС/. Поселок Линево Новосибирской области имеет большие шансы получить статус территории опережающего развития (ТОР) уже в этом году, заявил в среду генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов.
"Есть все основания у Линево отправить заявку на статус территории опережающего развития. Там есть не только прожекты, а конкретные инвесторы. А это ключевое условие, которое в мае этого года утвердило правительство РФ, когда у нас статус ТОРа дается не для того, чтобы потом прибежали инвесторы, а у нас сначала формируется пул инвесторов, и только потом регион формирует заявку на получение статуса ТОР. Я считаю, что коллегам надо ускоряться, чтобы успеть получить статус ТОР, так как затягивать с этим вопросом сейчас нельзя," - отметил Кривогов.
Потенциальным инвестором в Линево может стать группа компаний "Обувь России", которая основана в 2003 году в Новосибирске и имеет собственное обувное производство. В стране работает более 450 магазинов компании. Свой интерес к строительству на территории поселка фабрик по производству обуви при условии получения статуса территории опережающего развития представители компании на встрече с руководителем Фонда развития моногородов подтвердили.
Ранее сообщалось, что в Линево планируется создать российско- итальянский обувной кластер с инвестициями около 80 млн евро, который объединит 15 производств кожевенного сырья и обуви на территории Новосибирской области и ряда других российских регионов.
В Линево живут 19 тыс. человек, градообразующее предприятие поселка - Новосибирский электродный завод (входит в компанию "Энергопром" холдинга "Ренова").