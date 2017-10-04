Склад с кислородными баллонами загорелся в Новосибирске

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НОВОСИБИРСК, 4 октября. /ТАСС/. Крыша складского помещения, в котором хранятся кислородные баллоны, площадью 400 кв. метров загорелась в Новосибирске, сообщили в среду ТАСС в региональном ГУ МЧС.
"Горит крыша в складском помещении на площади 400 кв. метров. Ситуация осложняется тем, что внутри помещения большое количество кислородных баллонов", - уточнили в ведомстве.
На место ЧП выехали специалисты МЧС. Об опасности пожара для людей пока не сообщается. Высокий столб дыма с места пожара виден с другого берега Оби.