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Склад с кислородными баллонами загорелся в Новосибирске

Сибирь
4 октября, 13:24 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 4, октября. /ТАСС

Площадь возгорания составляет 400 кв. метров

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НОВОСИБИРСК, 4 октября. /ТАСС/. Крыша складского помещения, в котором хранятся кислородные баллоны, площадью 400 кв. метров загорелась в Новосибирске, сообщили в среду ТАСС в региональном ГУ МЧС.

"Горит крыша в складском помещении на площади 400 кв. метров. Ситуация осложняется тем, что внутри помещения большое количество кислородных баллонов", - уточнили в ведомстве.

На место ЧП выехали специалисты МЧС. Об опасности пожара для людей пока не сообщается. Высокий столб дыма с места пожара виден с другого берега Оби.

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