После критики Тулеева в областной клинической больнице Кемерова назначен новый главврач

КЕМЕРОВО, 4 октября. /ТАСС/. Заслуженный врач РФ Вадим Гатин назначен новым главным врачом Кемеровской областной клинической больницы. Смена руководства медучреждения произошла после того, как губернатор Аман Тулеев раскритиковал работу прежнего главврача из-за раздутого штата административных сотрудников и закупки оборудования по высокой цене, сообщили в среду в пресс-службе обладминистрации.

"Главным врачом Кемеровской областной клинической больницы назначен заслуженный врач РФ Вадим Гатин", - сказали в пресс-службе. В администрации уточнили, что трудовой договор с Евгением Беловым, ранее возглавлявшим больницу, "расторгнут в связи с истечением срока действия".

Как сообщалось ранее, в сентябре Тулеев на совещании раскритиковал работу управленческого блока ведущего медучреждения региона - областной клинической больницы. В частности, губернатор указал на то, что закупка оборудования проводится неэффективно: проведенный мониторинг показал, что медучреждение купило инструмент для эндоскопа за 26 тысяч 954 рубля, а областная детская больница точно такой же - за 19 тысяч рублей.

Кроме того, по мнению Тулеева, в больнице раздут штат работников, которые непосредственно не оказывают помощь пациентам. На зарплату всего административно- управленческого аппарата больницы в месяц выделяется около 10 миллионов рублей, при этом зарплата главврача в среднем достигает около 100 тысяч рублей, а его 12 заместителей - около 1 миллиона рублей в общей сложности.