Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.10:
$ 57.78
€ 67.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

После критики Тулеева в областной клинической больнице Кемерова назначен новый главврач

Сибирь
4 октября, 13:47 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 4, октября. /ТАСС

В сентябре глава Кемеровской области на совещании указал на то, что закупка оборудования в медучреждении проводится неэффективно

Поделиться
Материал из 1 страницы

КЕМЕРОВО, 4 октября. /ТАСС/. Заслуженный врач РФ Вадим Гатин назначен новым главным врачом Кемеровской областной клинической больницы. Смена руководства медучреждения произошла после того, как губернатор Аман Тулеев раскритиковал работу прежнего главврача из-за раздутого штата административных сотрудников и закупки оборудования по высокой цене, сообщили в среду в пресс-службе обладминистрации.

"Главным врачом Кемеровской областной клинической больницы назначен заслуженный врач РФ Вадим Гатин", - сказали в пресс-службе. В администрации уточнили, что трудовой договор с Евгением Беловым, ранее возглавлявшим больницу, "расторгнут в связи с истечением срока действия".

Как сообщалось ранее, в сентябре Тулеев на совещании раскритиковал работу управленческого блока ведущего медучреждения региона - областной клинической больницы. В частности, губернатор указал на то, что закупка оборудования проводится неэффективно: проведенный мониторинг показал, что медучреждение купило инструмент для эндоскопа за 26 тысяч 954 рубля, а областная детская больница точно такой же - за 19 тысяч рублей.

Кроме того, по мнению Тулеева, в больнице раздут штат работников, которые непосредственно не оказывают помощь пациентам. На зарплату всего административно- управленческого аппарата больницы в месяц выделяется около 10 миллионов рублей, при этом зарплата главврача в среднем достигает около 100 тысяч рублей, а его 12 заместителей - около 1 миллиона рублей в общей сложности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Тулеев, Аман Гумирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко внес в Верховную раду законопроект о реинтеграции Донбасса
2
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
3
Познер предложил отказаться от вручения статуэтки работы Эрнста Неизвестного на ТЭФИ
4
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
5
ФСБ: ИГ намерено создать новую всемирную террористическую сеть
6
Эксперт: жители ЕС и США видят в Путине защитника традиционных европейских ценностей
7
Песков: Москва продолжит проверку данных о якобы плененных ИГ россиянах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама