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Пожар на складе с кислородными баллонами в Новосибирске локализован

Сибирь
4 октября, 14:01 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 4, октября. /ТАСС

Площадь возгорания составила 500 кв. метров, произошло частичное обрушение крыши

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НОВОСИБИРСК, 4 октября. /ТАСС/. Пожар в промышленной зоне Новосибирска на левом берегу Оби, где загорелось помещение, в котором располагались производство пенопласта и сварочный цех с кислородными баллонами, локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Пожар локализован на площади 500 кв. метров, произошло частичное обрушение крыши. В помещении находился сварочный цех с кислородными баллонами и производство и хранение пенопласта", - уточнили в пресс-службе.

Специалисты продолжают работать на месте пожара, угрозы населению нет.

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