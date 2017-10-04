Пожар на складе с кислородными баллонами в Новосибирске локализован

НОВОСИБИРСК, 4 октября. /ТАСС/. Пожар в промышленной зоне Новосибирска на левом берегу Оби, где загорелось помещение, в котором располагались производство пенопласта и сварочный цех с кислородными баллонами, локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Пожар локализован на площади 500 кв. метров, произошло частичное обрушение крыши. В помещении находился сварочный цех с кислородными баллонами и производство и хранение пенопласта", - уточнили в пресс-службе.

Специалисты продолжают работать на месте пожара, угрозы населению нет.