Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.10:
$ 57.78
€ 67.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первая солнечная электростанция построена в Бурятии

Сибирь
4 октября, 14:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Глава республики Алексей Цыденов отметил, что проект больше пилотный, но он уже показывает свою эффективность

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Первая солнечная электростанция (СЭС) мощностью 10 МВт построена в Бурятии. Об этом сообщил в среду в рамках Российской энергетической недели (РЭН) глава республики Алексей Цыденов.

СЭС расположена в Бичурском районе, инвестором и генподрядчиком выступают структуры группы компаний "Хевел" (совместное предприятие ГК "Ренова" и АО "Роснано" - прим. ТАСС).

"Мы построили солнечную электростанцию на 10 мегаватт. Это больше пилотный проект, но он уже показывает свою эффективность", - сказал Цыденов, добавив, что в год в Бурятии бывает более 300 солнечных дней.

По словам Цыденова, республика имеет особенности, стимулирующие развитие альтернативных видов энергетики. "Это большие расстояния, низкая плотность населения, низкое потребление и большие удельные затраты на содержание сетей", - пояснил глава региона.

В качестве примера он привел Окинский район, где протяженность сети - более 100 км, в конце нее менее 4 тыс. человек потребителей, а объем потребления составляет менее 1,5 мегаватт. "Понятно, что в данном случае содержание сетей ложится большой нагрузкой на всех. И здесь, как возможный вариант решения, - создание местной генерации, причем комбинированной, мы сейчас смотрим "солнце-дизель", - сказал Цыденов. Такая комбинированная генерация, по его словам, может обеспечивать локальную потребность без нагрузки на содержание протяженной сети с низким коэффициентом использования.

Ранее сообщалось, что стоимость Бичурской СЭС - порядка 1 млрд рублей, реализация проекта позволит создать более 100 новых рабочих мест, а налоговые отчисления в бюджеты разных уровней за 15 лет составят более 1,2 млрд рублей. В 2019 году ГК "Хевел" также планирует ввести в эксплуатацию в Бурятии вторую солнечную электростанцию - Гусиноозерскую СЭС, мощностью 15 МВт. Кроме того, рассматривается возможность строительства автономных гибридных энергоустановок (АГЭУ) в удаленных районах республики.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Познер предложил отказаться от вручения статуэтки работы Эрнста Неизвестного на ТЭФИ
2
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
3
ФСБ: ИГ намерено создать новую всемирную террористическую сеть
4
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
5
УЕФА: проход болельщикам "Спартака" на стадион в Севилье должен быть полностью запрещен
6
Песков: Москва продолжит проверку данных о якобы плененных ИГ россиянах
7
Эксперт: жители ЕС и США видят в Путине защитника традиционных европейских ценностей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама