Первая солнечная электростанция построена в Бурятии

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Первая солнечная электростанция (СЭС) мощностью 10 МВт построена в Бурятии. Об этом сообщил в среду в рамках Российской энергетической недели (РЭН) глава республики Алексей Цыденов.

СЭС расположена в Бичурском районе, инвестором и генподрядчиком выступают структуры группы компаний "Хевел" (совместное предприятие ГК "Ренова" и АО "Роснано" - прим. ТАСС).

"Мы построили солнечную электростанцию на 10 мегаватт. Это больше пилотный проект, но он уже показывает свою эффективность", - сказал Цыденов, добавив, что в год в Бурятии бывает более 300 солнечных дней.

По словам Цыденова, республика имеет особенности, стимулирующие развитие альтернативных видов энергетики. "Это большие расстояния, низкая плотность населения, низкое потребление и большие удельные затраты на содержание сетей", - пояснил глава региона.

В качестве примера он привел Окинский район, где протяженность сети - более 100 км, в конце нее менее 4 тыс. человек потребителей, а объем потребления составляет менее 1,5 мегаватт. "Понятно, что в данном случае содержание сетей ложится большой нагрузкой на всех. И здесь, как возможный вариант решения, - создание местной генерации, причем комбинированной, мы сейчас смотрим "солнце-дизель", - сказал Цыденов. Такая комбинированная генерация, по его словам, может обеспечивать локальную потребность без нагрузки на содержание протяженной сети с низким коэффициентом использования.

Ранее сообщалось, что стоимость Бичурской СЭС - порядка 1 млрд рублей, реализация проекта позволит создать более 100 новых рабочих мест, а налоговые отчисления в бюджеты разных уровней за 15 лет составят более 1,2 млрд рублей. В 2019 году ГК "Хевел" также планирует ввести в эксплуатацию в Бурятии вторую солнечную электростанцию - Гусиноозерскую СЭС, мощностью 15 МВт. Кроме того, рассматривается возможность строительства автономных гибридных энергоустановок (АГЭУ) в удаленных районах республики.