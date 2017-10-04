Новый индустриальный парк в Новосибирской области планируется построить за 3 млрд рублей

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НОВОСИБИРСК, 4 октября. /ТАСС/. Новый индустриальный парк в городе Бердск в Новосибирской области планируется построить за 2-3 млрд рублей, сообщил журналистам в среду один из инициаторов проекта и собственник "Сибирского научно-производственного технопарка" Константин Зайцев.
"Технопарк может объединить более 70 местных компаний с общим оборотом 8 млрд рублей. У нас уже есть предприятия, которые готовы стать резидентами. Их основное направление - сельхозпереработка", - сказал Зайцев на Международном форуме индустриально-парковых проектов InPark-2017.
Проект решено реализовывать на базе бердского предприятия "Сиббиофарм", которое производит ферменты для кормопроизводства, пробиотики для животноводства и средства для защиты растений. В перспективе на производстве должно быть создано 3 тыс. новых рабочих мест, а выручка резидентов составит около 80 млрд рублей. Начальный этап реализации проекта рассчитан на два года.
По данным Ассоциации индустриальных парков, в России сейчас насчитывается 166 действующих и создаваемых индустриальных парков, размещенных в 51 субъекте РФ. За период с 2013 по 2017 годы их количество выросло вдвое, а суммарные инвестиции в создание инфраструктуры к 2017 году достигли 176 млрд рублей.