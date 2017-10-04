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Пожар на складе с кислородными баллонами в Новосибирске ликвидирован

Сибирь
4 октября, 15:24 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 4, октября. /ТАСС

Площадь возгорания достигала 500-700 кв. метров

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НОВОСИБИРСК, 4 октября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на складе с кислородными баллонами в промышленной зоне Новосибирска, площадь которого достигала 500-700 квадратных метров, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

"Открытое горение ликвидировано в 18:00 (14:00 мск). В настоящее время идет проливка конструкций во избежание повторного возгорания. Площадь пожара составила от 500 до 700 квадратных метров", - сказал представитель пресс-службы.

Как ранее сообщалось, пожар произошел в промышленной зоне Новосибирска на левом берегу Оби, в помещении, где располагалось производство пенопласта и сварочный цех с кислородными баллонами. Склад расположен вдали от жилой застройки, угрозы населению нет.

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