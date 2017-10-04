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Режиссер Хлебников представил "Аритмию" в Новосибирске за неделю до официального проката

Сибирь
4 октября, 15:44 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 4, октября. /ТАСС

Борис Хлебников сказал, что считает новосибирский кинотеатр "Победа" лучшим в России

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Режиссер Борис Хлебников

Режиссер Борис Хлебников

© Сергей Фадеичев/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 4 октября. /ТАСС/. Три специальных показа фильма Бориса Хлебникова "Аритмия" стартовали в среду в Новосибирске - за неделю до начала официального проката в России. Картину представляет зрителям сам режиссер.

Режиссер рассказал журналистам, что не в первый раз приехал в новосибирский кинотеатр "Победа".

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"Это с огромным отрывом, огромным моим личным впечатлением - лучший кинотеатр в России. Не только по тому, как он выглядит. Это очень здорово - то, как он реставрирован, как он исторически воссоздан. И это какое-то потрясающее абсолютно планирование программ. Это уникальная вещь, я этого не видел нигде, никогда в другом городе", - сказал Хлебников, объясняя, почему решил представить фильм именно в Новосибирске.

Кинотеатр "Победа" находится в здании памятника архитектуры с 90-летней историей, который несколько лет назад был полностью отреставрирован. Кроме кинопоказов, он проводит кинофестивали, встречи с режиссерами и другие тематические мероприятия. В Новосибирске в среду состоятся три специальных показа "Аритмии" первый из них стартовал в 19:00 по местному времени (15:00 мск), в широкий прокат картина выходит 12 октября.

"Аритмия" получила "гран-при" на 28-м открытом фестивале "Кинотавр", приз зрительских симпатий и награду за лучшую мужскую роль. Картина также удостоена главного приза и приза зрительских симпатий Седьмого Международного кинофестиваля "Край света", который прошел в Южно- Сахалинске в конце августа.

"Аритмия" называлась среди претендентов для выдвижения на "Оскар", но выбор был сделан в пользу "Нелюбви" Андрея Звягинцева.

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