Из-за тумана в Новосибирске пять авиарейсов отправлены на запасные аэродромы

НОВОСИБИРСК, 5 октября. /ТАСС/. Пять авиарейсов, направлявшихся в четверг в Новосибирск, отправлены из-за непогоды на запасные аэродромы в Томск, Барнаул, Абакан и Кемерово. Также задерживается вылет шести самолетов, сообщает пресс-служба новосибирского аэропорта Толмачево.

Ночью в Новосибирской области прошел мокрый снег, температура воздуха опускалась до минус 1-5 градусов.

"5 октября утром на территории аэропорта Толмачево и в зоне подхода наблюдался густой туман. Минимальная видимость составила 50 метров", - говорится в сообщении.

Рейсы из Антальи и Якутска отправлены в Томск, из Улан-Удэ - в Кемерово, из Москвы - в Барнаул, еще один рейс из Антальи - в Абакан. На вылет задерживаются рейсы в Иркутск (до 06:00 мск), Ларнаку (до 06:00 мск), Анталью (до 06:30 мск) и три рейса в Москву (до 06:00-07:00 мск).

Отправка рейсов будет осуществляться по мере прибытия воздушных судов с запасных аэродромов и улучшения погоды. Обслуживание пассажиров задержанных рейсов в аэропорту Новосибирска производится в соответствии с федеральными авиаправилами, отметили в пресс-службе.