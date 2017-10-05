В Красноярском крае арестован водитель, насмерть сбивший мужчину и двух детей

КРАСНОЯРСК, 5 октября. /ТАСС/. Водитель, сбивший насмерть двух детей и мужчину в Красноярском крае, взят под арест на два месяца. Об этом в четверг сообщили в пресс- службе ГУ МВД по региону.

Авария произошла в городе Шарыпово в понедельник около 17:00 мск.

"Шарыповским городским судом принято решение об избрании водителю меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сообщили в краевом главке МВД.

Как сообщалось ранее, 22-летний водитель автомобиля Mitsubishi допустил наезд на трех человек, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП погибли 35-летний мужчина, 7-летний мальчик и 9-летняя девочка.

По данным полиции, водитель не был пьян в момент аварии. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".