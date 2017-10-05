Городской совет утвердил состав конкурсной комиссии по выборам мэра Красноярска

КРАСНОЯРСК, 5 октября. /ТАСС/. Городской совет Красноярска утвердил состав конкурсной комиссии по выборам мэра, которая займется отбором кандидатов на должность градоначальника, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Горсовета.

"Сегодня Городской совет на своей сессии утвердил состав конкурсной комиссии: как пятерых человек, представляющих депутатский корпус, так и пятерых членов комиссии, внесенных главой региона", - уточнили в пресс- службе.

Горсовет в комиссии будут представлять пять депутатов: Александр Негруцкий ("Единая Россия"), Владимир Пястолов (КПРФ), Евгения Бухарова ("Справедливая Россия"), Вячеслав Гордеев ("Патриоты России"), Аркадий Волков (объединение "За Красноярск!"). Главу региона в комиссии будут представлять и. о. начальника управления губернатора края по организации взаимодействия с органами местного самоуправления Владимир Богданов, замминистра природных ресурсов Дмитрий Еханин, начальник управления кадров и государственной службы губернатора края Леонид Кирсанов и два члена правительства - и. о. министра образования Светлана Маковская и и. о. министра промышленности, энергетики и торговли Анатолий Цыкалов.

"Состав комиссии от главы региона был сформирован предыдущим губернатором края Виктором Толоконским (ушел в отставку 29 сентября), но он согласован с временно исполняющим обязанности губернатора Александром Уссом", - уточнили ТАСС в пресс-службе губернатора.

Во вторник, 3 октября, Горсовет не смог утвердить состав комиссии из-за того, что депутаты не проголосовали за повестку заседания сессии.

О выборах мэра

Выборы мэра Красноярска проводится в два этапа. На первом этапе кандидатов на пост градоначальника отбирает специальная конкурсная комиссия, состоящая из десяти человек. Половина членов комиссии назначается Горсоветом, еще пять человек утверждает губернатор. Окончательно мэра выбирают депутаты Горсовета из числа отобранных комиссией кандидатов.

Действующий глава Красноярска Эдхам Акбулатов был избран на прямых выборах мэра в июне 2012 года сроком на пять лет. Осенью 2015 года в устав Красноярска были внесены изменения, которые отменили прямые выборы главы города. Выборы главы Красноярска должны пройти осенью этого года, президиум регионального совета "Единой России" объявил, что поддержит кандидатуру Акбулатова.