В Кузбассе проверят ход рекультивации поврежденных при добыче угля земель

КЕМЕРОВО, 5 октября. /ТАСС/. Власти Кемеровской области, где добывается около 60% отечественного угля, проведут оценку рекультивации земель на предмет соответствия проектам и экологическим требованиям, сообщил в четверг ТАСС заместитель губернатора по топливно- энергетическому комплексу и экологии Евгений Хлебунов.

"Эту работу будут проводить департамент угольной промышленности и департамент природных ресурсов и экологи совместно с угольными предприятиями. У меня состоялся разговор с губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым, где я доложил о ситуации в угольной промышленности, о тех трениях, которые возникают сейчас в муниципальных образованиях из-за работы - действия или бездействия - некоторых предприятий в части экологии <…> Рекультивация - это составная часть проектов отработки месторождений. Наша задача - посмотреть, как дела обстоят, все ли идет с планом-графиком рекультивации, а также выявить места и предприятия, которые допускают нарушения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, это довольно большой объем работы, к которому приступят в этом году. "Я думаю, около года (будем) проводить ревизию, чтобы понять полную картину", - добавил замгубернатора. В то же время Хлебунов отметил, что ревизия будет проводиться "не для того, чтобы наказать предприятия". "Первое - понять, как обстоят дела и наметить пути решения, чтобы привести (рекультивируемые) земли в соответствие с требованиями", - отметил он.

Также, уточнил замгубернатора, одним из главных направлений, которое сейчас должно быть предусмотрено предприятиями при рекультивации нарушенных из-за добычи угля земель - восстановление первоначального вида, то есть такого, какой был до освоения месторождения. "Должно быть так: если были сельхозугодия, то сдавать (участок) полями, если тайга, должна быть тайга, а не так как у нас - выровнять и засадить облепихой", - пояснил он.

Кемеровская область - ведущий угольный регион РФ, где добывается около 60% отечественного угля. Приоритетным и более безопасным направлением считается добыча угля на разрезах - из 227,4 млн тонн в 2016 году производство угля открытым способом составило 145 млн тонн. Однако такой способ приводит к более масштабному нарушению земель: по оценкам экспертов, их процент в Кузбассе в среднем в 10 раз превышает российский показатель.

Как сообщал ТАСС, 24 сентября в Новокузнецке прошел митинг против строительства угольных разрезов. Участники акции потребовали не допускать добычи угля открытым способом, после которой остаются лунные ландшафты, а также создать фонд, куда угольные предприятия перечисляли бы средства на рекультивацию земель.