Все задержанные из-за тумана в Новосибирске самолеты вылетели к местам назначения

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НОВОСИБИРСК, 5 октября. /ТАСС/. Одиннадцать самолетов, задержанных или отправленных на запасные аэропорты из-за тумана в Новосибирске, вылетели к местам назначения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачево (Новосибирск).
"Все задержанные рейсы вылетели. Аэропорт работает в штатном режиме", - уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что утром в четверг пять авиарейсов, направлявшихся в Новосибирск, из-за густого тумана были отправлены на запасные аэродромы в Томск, Барнаул, Абакан и Кемерово. Задерживались вылеты в Анталью, Иркутск, Ларнаку и Москву.
Последний из задержанных утром в четверг рейсов вылетел в 13:30 по местному времени (09:30 мск). Опоздание составило 5 часов 40 минут.
По данным Западно-Сибирской Гидрометеослужбы, ночью в Новосибирской области прошел мокрый снег, температура воздуха опускалась до минус 1-5 градусов.