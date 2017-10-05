Военные построили переправу через Томь и полевой трубопровод на учениях в Западной Сибири

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Подразделения бригады материально-технического обеспечения Центрального военного округа, дислоцированной в Кемеровской области, восстановили боеспособность группировки войск в районе условного вооруженного конфликта на полигоне в Западной Сибири. Об этом в четверг сообщил помощник командующего войсками округа полковник Ярослав Рощупкин.

"По замыслу учений, военнослужащие совершили 100-километровый марш в район выполнения задач на полигон в Западной Сибири. Специалисты комендантской службы в районе условного вооруженного конфликта развернули участок военной автомобильной дороги и навели паромную переправу для перевозки личного состава и техники через реку Томь, оборудовали посты регулирования, пункты обслуживания и ремонта поврежденной техники. В ходе учений был создан полевой магистральный трубопровод, позволяющий обеспечить горючим до 40 машин одновременно", - отметил Рощупкин.

В восстановлении боеспособности группировки войск были задействованы около 600 военных и до 100 единиц техники.