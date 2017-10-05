Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.10:
$ 57.78
€ 67.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Военные построили переправу через Томь и полевой трубопровод на учениях в Западной Сибири

Сибирь
5 октября, 10:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

В учениях были задействованы около 600 военных и до 100 единиц техники

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Подразделения бригады материально-технического обеспечения Центрального военного округа, дислоцированной в Кемеровской области, восстановили боеспособность группировки войск в районе условного вооруженного конфликта на полигоне в Западной Сибири. Об этом в четверг сообщил помощник командующего войсками округа полковник Ярослав Рощупкин.

"По замыслу учений, военнослужащие совершили 100-километровый марш в район выполнения задач на полигон в Западной Сибири. Специалисты комендантской службы в районе условного вооруженного конфликта развернули участок военной автомобильной дороги и навели паромную переправу для перевозки личного состава и техники через реку Томь, оборудовали посты регулирования, пункты обслуживания и ремонта поврежденной техники. В ходе учений был создан полевой магистральный трубопровод, позволяющий обеспечить горючим до 40 машин одновременно", - отметил Рощупкин.

В восстановлении боеспособности группировки войск были задействованы около 600 военных и до 100 единиц техники.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Неизвестные в медицинских масках устроили стрельбу, пытаясь ограбить банк на севере Москвы
2
Лидер "Джебхат ан-Нусры" после удара ВКС России в Сирии впал в кому
3
Миклушевский сообщил о своей новой работе в Москве
4
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
5
Десять главных решений Госдумы за первый год работы
6
На арсенале под Винницей зафиксированы новые взрывы боеприпасов
7
МИД Канады: "Закон имени Сергея Магнитского" станет инструментом внешней политики
Темы дня
Новости партнеров
Реклама