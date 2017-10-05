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В Бурятии отменен особый противопожарный режим

Сибирь
5 октября, 10:57 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 5, октября. /ТАСС

Решение принято после ликвидации лесных пожаров на территории республики

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© Зорикто Дагбаев/ТАСС

УЛАН-УДЭ, 5 октября. /ТАСС/. Власти Бурятии сняли действовавший на территории региона особый противопожарный режим. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).

"Постановлением правительства Бурятия снят особый противопожарный режим. В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки, обусловленной ликвидацией лесных пожаров на территории республики", - уточнили в ведомстве.

Пожароопасный период в 2017 году в Бурятии начался в апреле. За это время зарегистрированы 824 лесных пожара на общей площади около 272 тыс. га. За аналогичный период прошлого года произошло 964 возгорания, площадь пройденная огнем, составила тогда около 588 тыс. га.

Режим ЧС из-за пожаров в 2017 году в Бурятии вводился трижды: с 28 апреля по 12 мая, с 13 июня по 21 июля и с 7 по 23 августа.

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