Полиция проверяет новую волну сообщений о минировании школ в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 5 октября. /ТАСС/. Сообщения о минировании поступили в четверг в ряд школ Новосибирска. Сотрудники полиции проводят проверку, сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МВД России по региону.

"В настоящее время поступившие сообщения проверяются сотрудниками полиции", - сообщили в управлении, не уточнив количество поступивших сообщений.

В пресс-службе Сибирского управления Росгвардии ТАСС уточнили, что их сотрудников к отработке сообщений о минировании пока не привлекали.

Согласно сообщениям в социальных сетях, звонки поступили в несколько школ Ленинского, Октябрьского и Железнодорожного районов города. По предварительной информации, проводится эвакуация.