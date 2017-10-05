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Полиция проверяет новую волну сообщений о минировании школ в Новосибирске

Сибирь
5 октября, 13:11 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 5, октября. /ТАСС

Согласно сообщениям в социальных сетях, звонки поступили в несколько учебных заведений Ленинского, Октябрьского и Железнодорожного районов

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НОВОСИБИРСК, 5 октября. /ТАСС/. Сообщения о минировании поступили в четверг в ряд школ Новосибирска. Сотрудники полиции проводят проверку, сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МВД России по региону.

"В настоящее время поступившие сообщения проверяются сотрудниками полиции", - сообщили в управлении, не уточнив количество поступивших сообщений.

В пресс-службе Сибирского управления Росгвардии ТАСС уточнили, что их сотрудников к отработке сообщений о минировании пока не привлекали.

Согласно сообщениям в социальных сетях, звонки поступили в несколько школ Ленинского, Октябрьского и Железнодорожного районов города. По предварительной информации, проводится эвакуация.

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