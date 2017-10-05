СУЭК ввела первую очередь очистных сооружений на шахте в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 5 октября. /ТАСС/. Первая очередь сооружений для очистки воды введена в эксплуатацию на шахте "Талдинская-Западная 1" (входит в "СУЭК-Кузбасс") в Кемеровской области, инвестиции в которую составили 500 млн рублей. Об этом сообщил в четверг первый заместитель гендиректора - технический директор компании "СУЭК-Кузбасс" Анатолий Мешков.

"Сегодня мы запускаем первую очередь очистных сооружений [на шахте "Талдинская-Западная 1"], на первом этапе вложения в проект [составили] 500 млн рублей", - сказал он на совещании в областной администрации с участием угольных компаний и регионального управления Росприроднадзора.

Ко второй очереди очистных сооружений стоимостью 350 млн рублей приступят в 2018 году. По словам Мешкова, основная задача сооружений - "сокращение сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты на 60%" и использование воды после ее очистки на технологические нужды предприятия.

Как сообщил замгубернатора Кемеровской области по топливно-энергетическому комплексу и экологии Евгений Хлебунов, в Год экологии в Кузбассе угольные компании построят и модернизируют восемь очистных сооружений, из них шесть уже введены. "До конца года открытие очистных состоится на шахте "Большевик" холдинга "Сибуглемет" и на шахте имени Ялевского ("СУЭК-Кузбасс"), - сказал он.

Внимание к созданию и реконструкции очистных сооружений на угольных предприятиях объясняется спецификой региона. В Кемеровской области, где добывается почти 60% всего российского угля, расположены около 120 шахт и разрезов. Неочищенные шахтные воды содержат остатки нефтепродуктов, взвешенные частицы, частицы угля, а также тяжелые металлы, фенолы и т. д.