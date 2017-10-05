До 60% импортного оборудования проекта мусорных заводов в Новосибирске заменят российским

НОВОСИБИРСК, 5 октября. /ТАСС/. Представители нового концессионера строительства мусоросортировочных комплексов в Новосибирской области - группа компаний "ВИС" - заявили о готовности пересмотреть проект, ранее вызвавший критику экологов и местных парламентариев. Он станет дешевле, а до 60% оборудования заводов планируют заменить отечественными аналогами, сообщают в четверг в пресс-службе группы.

Стоимость возведения двух мусоросортировочных комплексов и двух мусорных полигонов составляет 6,5 млрд рублей. "Уже имеющиеся сведения позволяют говорить о возможности снижения стоимости создаваемых объектов. Кроме этого, предполагается провести значительное импортозамещение. По мнению специалистов холдинга и привлеченных экспертов, долю отечественного оборудования можно довести до 60%", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что первоначальный проект предполагал использование исключительно импортного оборудования. Что именно планируется заменить отечественными аналогами, не уточняется. "В России есть хорошо зарекомендовавшие себя технологии и производители оборудования. В Группе "ВИС" есть опыт и специалисты в этой области", - привели ТАСС в пресс-службе слова руководителя проекта Сергея Шевченко.

В компании добавили, что изменения могут коснуться и других параметров проекта. В группе заявили о готовности к диалогу со всеми заинтересованными сторонами.

Представители "ВИС" на этой неделе приняли участие в совещании по реализации концессии, на котором губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий заявил, что считает необходимым провести перезагрузку всего проекта с тщательным анализом его юридических, финансово- экономических и технологических параметров. "Результатом этой работы должно стать внесение согласованных сторонами изменений в подписанное концессионное соглашение. Глава региона призвал прислушаться к доводам депутатов, общественников, привлечь к этой работе ведущих экспертов и сделать проект лучше", - сообщает пресс-служба "ВИС".

Специалисты компании уже приступили к этой работе: в короткие сроки будут проведены новые морфологические исследования твердых коммунальных отходов в регионе, что позволит скорректировать состав технологического оборудования.

О проекте

Концессионное соглашение по строительству двух мусороперерабатывающих заводов власти Новосибирской области заключили в июле 2016 года с ООО "Экология-Новосибирск". В сентябре группа "ВИС" стала собственником 75% этой компании и теперь представляет интересы концессионера.

Проект предполагает создание системы коммунальной инфраструктуры, включающую мусороперерабатывающие комплексы в селах Верх-Туле и Раздольном под Новосибирском и два полигона при них, а также осуществлять деятельность по обработке, обезвреживанию и захоронению отходов.

Отдельные положения концессии вызвали неодобрение депутатов Заксобрания Новосибирской области. В частности, депутаты обратили внимание на тот факт, что соглашение предполагает компенсацию из бюджета недополученных концессионером доходов, если на комплексы будет поступать менее 800 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год.

Кроме того, в экологической безопасности проекта ранее усомнились экологи, общественники и жители сел, вблизи которых предполагается строительство.

Новосибирск, ежегодно производящий более 3,5 млн кубометров бытовых отходов, располагает четырьмя мусорными полигонами, которые переполнены. Планы по строительству мусороперерабатывающих заводов в городе появлялись неоднократно, но ни один из них не был до конца реализован.