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Госинспекция труда в Кузбассе взыскала 1 млрд руб. долгов по зарплате с начала 2017 года

Сибирь
5 октября, 15:28 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 5, октября. /ТАСС

Это на 270 млн рублей больше, чем за весь 2016 год

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КЕМЕРОВО, 5 октября. /ТАСС/. Государственная инспекция труда в Кемеровской области с начала 2017 года взыскала 1 млрд рублей долгов по зарплате, что на 270 млн больше, чем за весь 2016 год. Из общей суммы задолженности порядка 60% приходится на предприятия угольной компании "Заречная", где работает более 4 тыс. человек, сообщил в четверг руководитель региональной Госинспекции труда Анатолий Карев.

Ранее сообщалось, что за весь 2016 год Госинспекция труда в Кузбассе взыскала 730 млн рублей долгов по зарплате.

"На сегодняшний день за счет принятых мер реагирования (предписаний, привлечения к дисциплинарной, административной ответственности должностных и юридических лиц и т.д., - прим. ТАСС) погашена задолженность в сумме 1 млрд рублей", - сказал он, выступая на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Карев уточнил ТАСС, что около 60% взысканной задолженности приходится на предприятия угольной компании "Заречная", где работает более 4 тыс. человек. По данным на 1 сентября, из общей суммы задолженности в размере 212 млн рублей по Кузбассу, занимающему третье место среди регионов РФ по этому показателю, на предприятия "Заречной" приходилось 153 млн рублей.

Заместитель губернатора Кемеровской области Денис Шамгунов уточнил журналистам, что власти региона рассчитывают на стабилизацию ситуации в "Заречной" до конца года. "На сегодняшний день составлен план выхода компании из этой кризисной ситуации. Планируется, что ситуация стабилизуется до конца года, и компания войдет в нормальный режим работы", - сказал он.

Угольная компания "Заречная", две ее действующие шахты, а также одна строящаяся находятся в процедуре наблюдения. Ситуация с невыплатой зарплаты обострилась в 2017 году. Летом сменился основной собственник компании: по данным выписки из ЕГРЮЛ, "Заречная" через "Интерконсалтинг" принадлежит четырем физлицам, при этом с 20 июня 2017 года сменились двое из них, новым владельцам принадлежит по 32% доли угольной компании.

После этого "Заречная" сообщила о приобретении 64% в "Интерконсалтинге" товариществом с ограниченной ответственностью "Уголь Казахстана". Планировалось, что действующие шахты компании - "Заречная" и "Алексиевская" - возобновят добычу в сентябре, однако она так и не началась. В настоящее время уголь добывается только на участке "Октябрьский", который входит в шахту "Заречная".

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