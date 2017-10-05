На пост мэра Красноярска претендуют 13 человек

КРАСНОЯРСК, 5 октября. /ТАСС/. Тринадцать кандидатов подали документы для участия в непрямых выборах мэра Красноярска, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Горсовета.

"Сегодня в 16:00 (12:00 мск) завершился прием документов от желающих принять участие в конкурсной процедуре по выборам мэра. Всего подали заявки 13 человек", - сообщил собеседник агентства.

Среди кандидатов действующий мэр Красноярска Эдхам Акбулатов, и. о. министра транспорта края Сергей Еремин, депутаты Горсовета Владимир Владимиров (фракция "Патриотов России"), Владимир Егоров (объединение "За Красноярск!"), глава администрации Советского района города Владислав Логинов. Также подали заявки преподаватель Красноярского медицинского университета Юрий Тяжельников, чиновник департамента муниципального имущества администрации Красноярска Анастасия Курдюкова, генеральные директора компаний Юлия Ганусова, Татьяна Панкрац, Александр Южанников, торговый представитель Андрей Худоногов, пенсионер Александр Потылицин и Андрей Попов (данных о месте работы нет).

Выборы мэра Красноярска проводится в два этапа. На первом этапе кандидатов на пост градоначальника отбирает специальная конкурсная комиссия, состоящая из десяти человек. Половина членов комиссии назначается Горсоветом, еще пять человек утверждает губернатор. Окончательно мэра выбирают депутаты Горсовета из числа отобранных комиссией кандидатов.

"Заседание конкурсной комиссии пройдет 11 октября, сессия Горсовета по предварительным данным назначена на 24 октября", - сообщили в Горсовете.

Действующий глава Красноярска Эдхам Акбулатов был избран на прямых выборах мэра в июне 2012 года сроком на пять лет. Осенью 2015 года в устав Красноярска были внесены изменения, которые отменили прямые выборы главы города. Выборы главы Красноярска должны пройти осенью этого года, президиум регионального совета "Единой России" объявил, что поддержит кандидатуру Акбулатова.