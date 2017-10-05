Документы по созданию геопарка ЮНЕСКО на Байкале подпишут во Франции в 2018 году

ИРКУТСК, 5 октября. /ТАСС/. Сотрудники Иркутского научного центра (ИНЦ) Сибирского отделения (СО) РАН в мае 2018 года обсудят с коллегами из Франции проект геопарка, который планируют создать под эгидой ЮНЕСКО на берегу озера Байкал в Ольхонском районе Иркутской области. На встрече будут подписаны документы по реализации проекта, сообщил в четверг ТАСС заведующий лабораторией биогеохимии Лимнологического института СО РАН Александр Сутурин.

Предполагается, что геопарк для развития экологического, познавательного и образовательного туризма расположится на нескольких участках в Тажеранских степях байкальского побережья, а также на острове Ольхон.

"Наши коллеги, имеющие десятилетний опыт создания геопарка "Шабле" на берегу Женевского озера, обратились к нам с предложением помочь в создании геопарка на Байкале. Их инициатива была также представлена в ЮНЕСКО и российским властям через посольство РФ по Франции. В октябре нам предстоит сформировать оргкомитет "Байкальского геопарка", а в мае 2018 года во французском городе Эвиан-ле-Бен запланировано проведение ежегодного европейского коллоквиума, который на этот раз будет посвящен созданию геопарка ЮНЕСКО на Байкале. По итогам коллоквиума будут подписаны дружеские соглашения о совместной работе над проектом между российской и французской сторонами", - сказал Сутурин.

Стоимость проекта по созданию геопарка "Шабле" составила порядка €620 тыс. Российский проект будет масштабнее, однако он более проработан с точки зрения научной базы и исследования территорий, отметил представитель института, не уточнив стоимость будущего геопарка.

Научный потенциал на службе геопарка

Как рассказал ученый, проект Байкальского геопарка предполагает создание сети экспозиций и смотровых площадок, а также научно-образовательных центров, посвященных различным направлениям изучения Байкала, которые будут курировать ведущие научные институты Иркутска.

В частности, поселок Бугульдейка предложен в качестве центра геофизики, научным куратором которого выступит Институт земной коры СО РАН. В поселке Еланцы планируют разместить центр географии с профильным институтом в составе СО РАН в роли куратора. В селе Черноруд, согласно проекту, появится центр геологии, в селе Сахюрта, где расположена паромная переправа на остров Ольхон, - центр археологии.

На острове Ольхон, в поселке Узуры, планируется организовать центр по изучению воды и организмов, приспособленных к существованию в воде, куратором которого будет Лимнологический институт СО РАН. Эту местность лимнологи (ученые, занимающиеся изучением озер - прим. ТАСС) считают наиболее интересной для исследования, так как она расположена возле самого глубокого места на озере Байкал.

По словам Сутурина, свои спецподразделения в проекте получат также Иркутский госуниверситет и Иркутский национальный исследовательский технический университет. Однако принять участие в нем смогут также другие вузы и исследовательские центры Иркутской области и регионов Сибири.

Уникальные территории

Тажеранские степи, относящиеся к реликтовому природному комплексу западного побережья Байкала, примечательны геохимической и геологической историей этого массива, возраст которого оценивается учеными в несколько миллионов лет. На площади 1 квадратный метр здесь можно найти до 150 минералов. Кроме того, в степях было найдено несколько десятков видов полудрагоценных камней, в том числе новые минералы азопроит и тажеранит, отметил Сутурин.

"Место крайне интересное с геологической, ландшафтной и археологической точек зрения. Археологические находки Ольхона и Тажеранских степей охватывают эпохи от палеолита до средних веков и имеют широкие перспективы изучения. Уже сейчас все это вызывает крайний интерес у туристов, которые не хотели бы на Байкале ограничиться просто фотографированием на фоне красивых пейзажей. Однако у этого интереса есть и негативный оттенок - "черная" археология: древних захоронений и мест стоянок первобытного человека здесь настолько много, что зачастую гости Тажеранский степей увозят с собой археологические "сувениры", которые лежат чуть ли не на поверхности земли", - добавил ученый.

Устойчивое развитие

По словам собеседника агентства, особой задачей Байкальского геопарка должно стать содействие устойчивому развитию территорий байкальского побережья и поддержка местного населения, находящегося в условиях экологических ограничений и временного запрета на вылов омуля. В частности, создание научных центров простимулирует развитие инфраструктуры поселков, считает ученый.

"Строительство каких-либо объектов на территории Прибайкальского нацпарка запрещено. Однако это можно делать в населенных пунктах. Они будут принимать ученых, студентов, туристов. Будет развиваться сфера обслуживания гостей поселков, а это содействует развитию малого бизнеса, организованного местными жителями", - пояснил Сутурин.

Геопарки создаются в различных странах мира с 1990-х годов, а с 2002 года существует специальная программа ЮНЕСКО по поддержке всемирной сети таких площадок, в которой сейчас участвуют 24 государства. Геопарк представляет собой особо охраняемую территорию, где наглядно показана ее геологическая история, процессы формирования местных ландшафтов, пород и месторождений, а также ценные археологические объекты и материалы, посвященные доисторическим животным.