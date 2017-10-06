Экс-главу комитета по финансам Читы заподозрили в незаконном премировании самого себя

ЧИТА, 6 октября. /ТАСС/. Бывший председатель комитета по финансам городской администрации Читы заподозрен в присвоении 450 тыс. рублей, по версии следствия, чиновник более десяти раз премировал самого себя. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

"Полицейские выявили факт растраты, совершенной бывшим председателем комитета по финансам администрации Читы. Установлено, что злоумышленник в течение трех лет незаконно устанавливал себе выплаты и вознаграждения", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, чиновник более десяти раз издал приказы о выплате себе денежных поощрений на общую сумму свыше 450 тыс. рублей. Премии незаконно выплачивались из средств, вверенных ему для обеспечения деятельности комитета по финансам.

Источник в силовых ведомствах региона уточнил ТАСС, что речь идет о Денисе Гарифанове, который руководил комитетом по финансов администрации Читы до октября 2016 года.

Уголовное дело возбуждено по ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Максимальное наказание за совершение подобного преступления - до шести лет лишения свободы.