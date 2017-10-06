Режим ЧС распространен на район под Красноярском, где выявлена африканская чума свиней

КРАСНОЯРСК, 6 октября. /ТАСС/. Режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в селе Зыково под Красноярском распространен на весь Березовский район. Об этом в пятницу ТАСС в Минсельхозе Красноярского края.

Накануне Россельхознадзор России сообщил о выявлении вируса АЧС в селе Зыково. Был введен карантин и ЧС на територии сельсовета. "Решением краевой комиссии по ЧС режим распространен на весь Березовский район", - сказал собеседник агентства.

В Березовском районе 26 поселков и деревень с общим населением более 41 тыс. человек. В фермерских хозяйствах насчитывается более 3 тыс. свиней.

Ранее заведующий лабораторией по АЧС Федерального центра охраны здоровья животных Алексей Иголкин заявил, что Красноярский край находится в зоне высокого риска из-за тесных хозяйственных связей с неблагополучной по заболеванию АЧС Омской областью. Иголкин тогда сказал, что в случае заражения АЧС популяции дикого кабана в Омской области инфекция может распространиться, в том числе, на Красноярский край.

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных, вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и почве. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году. Для человека заболевание опасности не представляет.