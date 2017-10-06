Полицейские под Иркутском застрелили медведя, гулявшего по улице и напавшего на подростка

ИРКУТСК, 6 октября. /ТАСС/. Полиция в городе Нижнеудинск Иркутской области была вынуждена применить табельное оружие, чтобы защитить местных жителей от дикого медведя, вышедшего на центральные улицы города, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД.

"Медведя в четверг около 23:00 на пересечении улиц Пушкина и Горького заметили местные жители. На место оперативно прибыли экипажи патрульно-постовой службы, ГИБДД и Росгвардии. В целях обеспечения безопасности людей им пришлось ликвидировать животное", - сказали в пресс-службе.

По данным ГУ МВД, на пути медведя оказался 17-летний школьник. Хищник ударил его лапой по спине. Молодой человек получил несколько царапин и серьезно не пострадал.