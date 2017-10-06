В Хакасии построили новый корпус республиканской больницы, пострадавшей при землетрясении

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Новый корпус хирургического отделения республиканской больницы введен в эксплуатацию в Абакане (Хакасия). Стоимость строительства составила более 3 миллиардов рублей, сообщили ТАСС в республиканском Минздраве.
"Новый корпус построен в рамках федеральной программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы", - сообщил представитель ведомства.
По словам представителя министерства, помимо 3 миллиардов рублей, вложенных в строительство, в 2017-2018 году будет выделен 1 миллиард рублей на приобретение дополнительного высокотехнологичного оборудования. "Это будут как республиканские, так и федеральные средства", - сказал собеседник агентства.
Строительство корпуса началось весной 2017 года вместо пострадавшего в землетрясениях 2010-2012 годов. Площадь нового корпуса составляет 22 тысячи квадратных метров, старого корпуса - 1,5 тысячи квадратных метров.
Новое здание лечебного корпуса состоит из восьми надземных этажей, подвального этажа и надстройки технического этажа для вытяжных вентиляционных камер. На восьмом этаже также располагаются административно-служебные помещения. Новый корпус рассчитан на 290 коек.