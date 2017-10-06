Кузбасс планирует сэкономить 6,2 млрд рублей за счет реструктуризации бюджетных кредитов

КЕМЕРОВО, 6 октября. /ТАСС/. Власти Кемеровской области рассчитывают в 2018 году за счет программы реструктуризации кредитов, озвученной президентом РФ Владимиром Путиным и рассчитанной на 7-12 лет, сэкономить 6,2 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС замгубернатора - начальник главного финансового управления региона Игорь Малахов.

"Общая задолженность Кемеровской области по бюджетным кредитам на сегодняшний день составляет 17,8 млрд рублей. С начала текущего года [она] уменьшилась на 8,5 млрд рублей. Из них подлежат погашению в 2018 году 7 млрд рублей. В случае проведения реструктуризации платеж по указанным кредитам в 2018 году составит 0,8 млрд рублей", - сказал Малахов.

Он уточнил, что прямого высвобождения средств, которые могли бы за счет экономии пойти на другие направления, не произойдет. "Так как по причине ограниченного объема собственных доходов в целях погашения обязательств по бюджетным кредитам субъект был бы вынужден в следующем году выйти на рынок заимствований в виде бюджетных, коммерческих кредитов и ценных бумаг, что привело бы к росту расходов на обслуживание государственного долга Кемеровский области", - добавил Малахов.

По его словам, для региона привлекательность программы реструктуризации бюджетных кредитов заключается в распределении долговой нагрузки во времени и в экономии расходов облбюджета на обслуживании госдолга. Замгубернатора уточнил, что бюджетные кредиты Кузбасс привлекал для частичного покрытия дефицита областной казны. С 2010 года в составе госдолга также те средства, которые привлекались на строительство, реконструкцию, капремонт и содержание автодорог.

По словам замгубернатора, в 2017 году впервые за последние годы произошло уменьшение госдолга на 6,7 млрд рублей. Общий его размер на 1 октября составил 56,2 млрд рублей против 62,9 млрд на начало года.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о запуске с 1 января 2018 года программы реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов сроком на 7-12 лет.

О бюджете региона

Кемеровская область - ведущий угольный регион России, где добывается около 60% отечественного топлива. Угледобывающие компании - одни из основных налогоплательщиков региона. В 2012-2015 годы из-за падений цен на уголь потери по налогу на прибыль составили почти 50 млрд рублей. Также в этом время происходил рост госдолга региона: на начало 2016 года его объем составлял 58,3 млрд рублей, на начало 2015 года - 50,8 млрд рублей, на декабрь 2013 года - 36,6 млрд рублей.

Ситуация начала выправляться в 2016 и 2017 годах, когда цены стали расти. Бюджет 2017 года в Кемеровской области стал бездефицитным впервые за 8 лет. Изначально главный финансовый документ региона принимался с дефицитом в 2,9 млрд рублей, но в апреле были внесены изменения, предусматривающие рост доходной части. Тогда же Малахов уточнял, что источник пополнения доходов - поступления от налога на прибыль угольных компаний за счет роста цен на уголь.