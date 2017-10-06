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"Терминаторы" уничтожили автоколонну условных боевиков на учениях в Западной Сибири

Сибирь
6 октября, 11:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

В маневрах были задействованы около 600 военных и до 50 единиц техники

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Вертолет Ми-8АМТШ "Терминатор"

Вертолет Ми-8АМТШ "Терминатор"

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор" новосибирской авиабазы Толмачево отработали нанесение ракетных ударов на учениях в Кемеровской области. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"По замыслу учений, вертолеты перебазировались в район практических действий для огневой поддержки с воздуха наступающих танковых и мотострелковых подразделений в Кемеровской области. Взлетев с оперативного аэродрома, вертолеты нанесли ракетные удары по целям, имитирующим базовые лагеря, склады незаконных вооруженных формирований, а также колонну автотехники на марше", - отметили там.

В учениях были задействованы около 600 военных и до 50 единиц техники. "Также вертолетчики на предельно малых высотах отработали обход средств противовоздушной обороны противника", - рассказали в пресс-службе.

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