Полпред в СФО: только один из шести резидентов ведет работу в ОЭЗ "Ворота Байкала"

ИРКУТСК, 6 октября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло считает, что власти Иркутской области должны пересмотреть отношение к работе турзоны "Ворота Байкала", где ведет работу только один из шести резидентов, либо вовсе закрыть ее. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе правительства региона по итогам совещания о работе особой экономической зоны (ОЭЗ).

"Полпред подчеркнул, что большинство резидентов к работе не приступили: заключены соглашения с шестью резидентами, а деятельность ведет лишь один - "Гора Соболиная". <…> Он поручил правительству Иркутской области определить целесообразность и возможность работы ОЭЗ "Ворота Байкала", - уточнили в пресс-службе, подчеркнув, что в случае сохранения ОЭЗ нужно пересмотреть договоренности с инвесторами.

В частности, региональным властям, по его словам, необходимо определиться с источником, а также объемами финансирования инфраструктурных объектов турзоны, а резидентам - "определить исчерпывающие условия для возможности исполнения принятых инвестиционных обязательств в 100% объеме".

В свою очередь председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов признал, что отсутствие развитой инфраструктуры является барьером для начала строительства резидентами ОЭЗ. "Мы готовы заложить необходимую сумму на строительство объектов инфраструктуры, но этот объем должен быть четко аргументирован, обоснован управляющей компанией ОЭЗ "Ворота Байкала": каким образом и в какие сроки это начнет давать экономическую отдачу", - отметил он.

По словам министра экономического развития региона Евгения Орачевского, власти региона разработали проектно-сметную документацию для строительства объектов инфраструктуры стоимость 3,9 млрд рублей, рассматривается возможность финансирования этих работ. Он отметил, что сейчас инвесторы уточняют свои бизнес-планы с учетом инфляции, после внесения корректировок власти заключат с ними дополнительные соглашения, где будут указаны конкретные сроки реализации проектов и взятые финансовые обязательства.

ОЭЗ "Ворота Байкала" действует с 2007 года, в качестве резидентов зарегистрированы шесть компаний. По данным Общероссийского народного фронта, в ОЭЗ не ведется строительство ни одного объекта инфраструктуры, хотя на ее создание в федеральном бюджете было запланировано 11,8 млрд рублей. Из этой суммы Иркутская область успела освоить 108 млн, которые ушли на обустройство границ ОЭЗ, проектирование объектов зон и различные экспертизы. В августе 2016 года Минэкономразвития РФ передало полномочия по управлению турзоной на уровень Иркутской области, условия государственного софинансирования турзоны остались прежними: по 50% из федерального и регионального бюджетов.