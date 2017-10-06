Цех бортового питания при аэропорте Новосибирска в пять раз увеличит производительность

Минспорт РФ официально исключил Липницкую из списка кандидатов в сборную РоссииСпорт 6 октября, 13:46
Кремль считает проект закона Украины о реинтеграции Донбасса неприемлемПолитика 6 октября, 13:36
Агапитов: выступление тяжелоатлетов на чемпионате России будет приравнено к участию в ЧМСпорт 6 октября, 13:36
Учащиеся молодежной школы "Лифт в будущее" представят восемь высокотехнологичных стартаповОбщество 6 октября, 13:32
Объем ж/д перевозок цветмета в порты за 9 месяцев сократился на 1,7%, до 2,9 млн тоннТранспорт 6 октября, 13:31
Кубок чемпионата мира по футболу прибыл в СаранскСпорт 6 октября, 13:24
Шляхтин: завершение карьеры Чичеровой после решения CAS станет логичным шагомСпорт 6 октября, 13:24
Греф на Российской энергетической неделе ввел моду на выступления без галстуковЭкономика и бизнес 6 октября, 13:19
Гид по фестивалю NAUKA 0+ в МосквеНаука 6 октября, 13:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОСИБИРСК, 6 октября. /ТАСС/. Производительность "Цеха бортового питания" новосибирского аэропорта Толмачево увеличится более чем пять раз, до 16 тыс. рационов в сутки. Инвестиции в общий проект холдинга "Новапорт" и Lufthansa Sky Chefs составят 300 млн рублей, сообщил в пятницу в пресс-центре ТАСС гендиректор АО "Аэропорт Толмачево" Евгений Янкилевич.
"Открыт новый инвестиционный проект - строительство "Фабрики бортового питания", 5 тыс. кв. метров. Инвестиции порядка 300 млн рублей в этом и следующем году", - сказал он, добавив, что это совместный проект холдинга "Новапорт", в который входит аэропорт Толмачево, и оператора в сфере бортового питания LSG Lufthansa Service Europa/Afrika GmbH (LSG Sky Chefs).
В пресс-службе аэропорта ТАСС уточнили, что речь идет об увеличении производственных мощностей уже существующего цеха бортового питания, который был открыт в 2012 году. Новое производство позволит выпускать 16 тыс. рационов в сутки. Открытый пять лет назад цех занимает площадь около 1 тыс. кв. метров и производит 3 тыс. рационов в сутки.
Толмачево - крупнейший за Уралом международный авиаузел. Пропускная способность на внутренних авиалиниях составляет 1800 пассажиров в час, на международных - 1300. Аэропорт связан регулярными рейсами с крупнейшими городами России, населенными пунктами Сибири, а также Болгарией, Германией, Китаем, Грецией и другими странами.