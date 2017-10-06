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Цех бортового питания при аэропорте Новосибирска в пять раз увеличит производительность

Сибирь
6 октября, 12:45 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 6, октября. /ТАСС

Инвестиции в проект составят 300 млн рублей

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НОВОСИБИРСК, 6 октября. /ТАСС/. Производительность "Цеха бортового питания" новосибирского аэропорта Толмачево увеличится более чем пять раз, до 16 тыс. рационов в сутки. Инвестиции в общий проект холдинга "Новапорт" и Lufthansa Sky Chefs составят 300 млн рублей, сообщил в пятницу в пресс-центре ТАСС гендиректор АО "Аэропорт Толмачево" Евгений Янкилевич.

"Открыт новый инвестиционный проект - строительство "Фабрики бортового питания", 5 тыс. кв. метров. Инвестиции порядка 300 млн рублей в этом и следующем году", - сказал он, добавив, что это совместный проект холдинга "Новапорт", в который входит аэропорт Толмачево, и оператора в сфере бортового питания LSG Lufthansa Service Europa/Afrika GmbH (LSG Sky Chefs).

В пресс-службе аэропорта ТАСС уточнили, что речь идет об увеличении производственных мощностей уже существующего цеха бортового питания, который был открыт в 2012 году. Новое производство позволит выпускать 16 тыс. рационов в сутки. Открытый пять лет назад цех занимает площадь около 1 тыс. кв. метров и производит 3 тыс. рационов в сутки.

Толмачево - крупнейший за Уралом международный авиаузел. Пропускная способность на внутренних авиалиниях составляет 1800 пассажиров в час, на международных - 1300. Аэропорт связан регулярными рейсами с крупнейшими городами России, населенными пунктами Сибири, а также Болгарией, Германией, Китаем, Грецией и другими странами.

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