Выплаты молодым сельским учителям Алтайского края вырастут в 2018 году на 50 тыс. рублей

БАРНАУЛ, 6 октября. /ТАСС/. Власти Алтайского края повысят в 2018 году единовременные выплаты молодым учителям сельским малокомплектных школ: для тех, кто закончил колледж и трудоустроился, они вырастут со 100 до 150 тыс. рублей, для педагогов с дипломами вуза - с 200 до 250 тыс. рублей, сообщили в пятницу в региональном Министерстве образования и науки.

"В 2018 году в Алтайском крае повысят единовременные выплаты молодым педагогам, выбравшим местом работы сельские малокомплектные и малочисленные школы. Их размер составит 150 и 250 тысяч рублей", - отметили в ведомстве. В краевом Министерстве образования ТАСС уточнили, что на сегодняшний день средства краевой поддержки составляют 100 и 200 тыс. рублей. "Это единовременная выплата для специалистов, которые имеют диплом среднего или высшего учебного заведения соответственно", - пояснила собеседница агентства.

По ее словам, претендовать на такую поддержку смогут выпускники ссузов и вузов, которые трудоустраиваются в год выпуска из учебного заведения либо только приступают к работе, например, после декрета или возвращения из армии, но не имеют еще трудового стажа. "Отбор кандидатов на получение выплаты проводится на конкурсной основе: учитывается средний балл по диплому, наполняемость класса и объем нагрузки", - добавили в краевом Министерстве образования.

Там уточнили, что в Алтайском крае по итогам 2016-2017 учебного года из общего количества школ 64% относились к малокомплектным. "Алтайский край в этом смысле уникальный регион - сеть школ очень разветвленная, много малочисленных и малокомплектных школ", - отметила собеседница агентства.

Как сообщал ТАСС, к малокомплектным школам в Алтайском крае относят учреждения без параллельных классов, где насчитывается чуть более 100 человек. В первую очередь это школы в сельских отдаленных территориях. Всего в регионе работает более 1,1 тыс. школ, где обучаются около 260 тыс. детей и подростков.