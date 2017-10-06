Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Выплаты молодым сельским учителям Алтайского края вырастут в 2018 году на 50 тыс. рублей

Сибирь
6 октября, 12:55 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 6, октября. /ТАСС

Претендовать на поддержку смогут выпускники ссузов и вузов, которые трудоустраиваются в год выпуска из учебного заведения либо только приступают к работе

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

БАРНАУЛ, 6 октября. /ТАСС/. Власти Алтайского края повысят в 2018 году единовременные выплаты молодым учителям сельским малокомплектных школ: для тех, кто закончил колледж и трудоустроился, они вырастут со 100 до 150 тыс. рублей, для педагогов с дипломами вуза - с 200 до 250 тыс. рублей, сообщили в пятницу в региональном Министерстве образования и науки.

"В 2018 году в Алтайском крае повысят единовременные выплаты молодым педагогам, выбравшим местом работы сельские малокомплектные и малочисленные школы. Их размер составит 150 и 250 тысяч рублей", - отметили в ведомстве. В краевом Министерстве образования ТАСС уточнили, что на сегодняшний день средства краевой поддержки составляют 100 и 200 тыс. рублей. "Это единовременная выплата для специалистов, которые имеют диплом среднего или высшего учебного заведения соответственно", - пояснила собеседница агентства.

По ее словам, претендовать на такую поддержку смогут выпускники ссузов и вузов, которые трудоустраиваются в год выпуска из учебного заведения либо только приступают к работе, например, после декрета или возвращения из армии, но не имеют еще трудового стажа. "Отбор кандидатов на получение выплаты проводится на конкурсной основе: учитывается средний балл по диплому, наполняемость класса и объем нагрузки", - добавили в краевом Министерстве образования.

Там уточнили, что в Алтайском крае по итогам 2016-2017 учебного года из общего количества школ 64% относились к малокомплектным. "Алтайский край в этом смысле уникальный регион - сеть школ очень разветвленная, много малочисленных и малокомплектных школ", - отметила собеседница агентства.

Как сообщал ТАСС, к малокомплектным школам в Алтайском крае относят учреждения без параллельных классов, где насчитывается чуть более 100 человек. В первую очередь это школы в сельских отдаленных территориях. Всего в регионе работает более 1,1 тыс. школ, где обучаются около 260 тыс. детей и подростков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что известно о ДТП с автобусом и поездом под Владимиром
2
Путин принял отставку главы Новосибирской области
3
Эксперт: закон о реинтеграции Донбасса означает, что Украина выходит из минского процесса
4
Режим ЧС введен в Туймазинском районе Башкирии из-за ящура
5
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
6
Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса
7
Нобелевская премия мира. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама