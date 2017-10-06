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СП: Омская область не обеспечила своевременную ликвидацию последствий паводка 2016 года

Сибирь
6 октября, 13:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

По данным Счетной палаты, Минстрой региона задержал на сроки от 40 до 92 дней межбюджетные трансферы муниципалитетам, из-за чего последствия подтопления были ликвидированы с опозданием

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Проверка, проведенная Счетной палатой Российской Федерации, выявила многочисленные нарушения установленных сроков проведения мероприятий по ликвидации последствий паводка 2016 года в Омской области, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

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"Правительство Омской области не обеспечило своевременное проведение мероприятий по ликвидации последствий паводка 2016 г. Например, проверка выявила многочисленные нарушения установленных сроков проведения (таких) мероприятий", - говорится в сообщении.

По данным Счетной палаты, Минстрой Омской области задержал на сроки от 40 до 92 дней межбюджетные трансферы муниципалитетам, из-за чего последствия подтопления были ликвидированы с опозданием. "Результаты проверки также свидетельствуют об отсутствии надлежащего контроля со стороны правительства Омской области за действиями администраций муниципальных образований при составлении и утверждении списков пострадавших граждан", - сообщает пресс-служба.

В ходе проверки аудиторы также не нашли подтверждения обоснованности выделения средств в размере более 24 млн рублей, которые Резервный фонд РФ направил на выполнение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах транспортной инфраструктуры региона, и сочли выделение 13,2 млн рублей на ремонт дорог в деревне Бородина экономически нецелесообразным до устранения причин подтопления этого населенного пункта.

Счетная палата отметила и положительные изменения в действия регионального правительства по сравнению с 2015 годом. Среди них - создание единого центра закупок - Главного управления контрактной системы Омской области. "В результате все закупки на выполнение неотложных аварийно-восстановительных работ проводились конкурентными способами, нарушений при организации и проведении процедур закупок не установлено", - сообщает Счетная палата.

В 2016 году в зону паводка попали 146 населенных пунктов в 24 районах Омской области, в которых проживает более 70 тыс. человек. На ликвидацию последствий подтопления из Резервного фонда в 2016-2017 году было выделено 655,3 млн рублей, из которых 340 млн рублей были направлены на выплаты материальной помощи гражданам и 315 млн рублей - на проведение неотложных аварийно- восстановительных работ.

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