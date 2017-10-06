Воспитанники кадетских корпусов приняли присягу в Иркутской области

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ИРКУТСК, 6 октября. /ТАСС/. Ученики Иркутского и Усольского кадетских корпусов приняли присягу на площади у мемориального комплекса "Вечной огонь славы" в Иркутске, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства области.
В этом году впервые прием в кадетские корпуса региона проходил на конкурсной основе. "Клятву произнесли 93 воспитанника, поступившие в кадетские корпуса региона в этом году", - сказали в пресс-службе, отметив, что после церемонии кадетам вручили командирские часы.
Как отмечают в областном правительстве, в системе кадетского образования региона происходят существенные изменения. Иркутске власти приняли концепцию развития кадетского образования, разрабатывается специальный областной закон. Для подготовки к текущему учебному году двум кадетским корпусам было выделено порядка 9 млн рублей. В образовательных учреждениях обновлена материально- техническая база, произошли изменения в педагогическом составе.