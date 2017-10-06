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Эксперты: споры вокруг двух концессий ослабили позиции новосибирского экс-губернатора

Сибирь
6 октября, 16:15 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 6, октября. /ТАСС

Проекты строительства четвертого моста через Обь и двух мусоросортировочных комплексов, поддержанные Владимиром Городецким, оспаривали региональные депутаты и общественность

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НОВОСИБИРСК, 6 октября. /ТАСС/. Позиции 69-летнего Владимира Городецкого, который в пятницу ушел в отставку с поста губернатора Новосибирской области, всерьез ослабили споры вокруг двух концессионных соглашений, считают эксперты. Проекты строительства четвертого моста через Обь и двух мусоросортировочных комплексов, поддержанные Городецким, оспаривали и региональные депутаты, и экологи, и общественность.

Концессионное соглашение по строительству двух мусороперерабатывающих заводов власти Новосибирской области заключили в июле 2016 года. Четвертый платный мост через Обь также предполагается строить на условиях концессии. Главный вопрос вызвали пункты соглашений, предполагающие, что регион компенсирует инвесторам недополученную выгоду, если проекты не выйдут на плановые показатели - заводы недополучат мусор, а мост - трафик. Кроме того, экологи, общественники и жители сел, вблизи которых предполагается строительство заводов, усомнились в экологической безопасности проекта.

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"Свою роль сыграли вещи, связанные с концессионной работой, в том числе с мусорной концессией, концессией по мосту. <...> Но говорить, что Владимир Филиппович за то время, пока он возглавлял область, совершил какие-то крупные ошибки политического характера, наверное, не стоит", - сказал ТАСС политолог, заведующий кафедрой управления и права Сибирского государственного университета геосистем и технологий Алексей Осипов.

Решение вопроса с неприятием концессий, по его словам, одна из первых задач, которую предстоит решить новому врио губернатора Андрею Травникову. С Осиповым согласен и другой новосибирский политолог Дмитрий Пучкин. "Главные причины [смены руководства региона], я думаю, <...> та же концессия на мост, мусорная концессия, проблемы с тарифами ЖКХ - все это сработало в комплексе", - отметил он.

Городецкий стал губернатором Новосибирской области в 2014 году после отставки Василия Юрченко в связи с утратой доверия президента РФ. До этого он более 13 лет был мэром Новосибирска. Травникову 46 лет, до нынешнего назначения он работал заместителем губернатора Вологодской области, заместителем полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, а в 2016 году стал мэром Вологды.

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