Полпред в СЗФО: Травников имеет необходимый опыт для работы в Новосибирской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Андрей Травников, назначенный в пятницу врио губернатора Новосибирской области, имеет разносторонний и необходимый для работы в новой должности опыт. Такое мнение высказал ТАСС полномочный представитель президента РФ в СЗФО Николай Цуканов.

"На мой взгляд, Андрей Александрович отличный экономист, компетентный и опытный управленец. У него колоссальный опыт работы и в бизнесе, и в органах муниципального управления, и в органах исполнительной государственной власти регионального уровня, и в федеральной структуре", - сказал Цуканов.

Он отметил, что, работая в аппарате полномочного представителя президента РФ в СЗФО, Травников приобрел необходимые навыки взаимодействия с федеральным центром, научился принимать правильные и взвешенные решения, выделяя главное.

"Поверьте, не каждый руководитель региона может похвастаться таким жизненным опытом. Я уверен, что жители Новосибирской области достаточно быстро почувствуют, что все усилия нового руководителя региона нацелены на достижение главного - повышения качества их жизни", - сказал Цуканов, пожелав бывшему коллеге успехов на новом месте работы.

Президент России Владимир Путин в пятницу принял отставку 69-летнего главы Новосибирской области Владимира Городецкого и назначил врио главы региона 46-летнего Андрея Травникова. До этого Травников возглавлял администрацию Вологды, а с 2014 года по 2016 год являлся заместителем полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.