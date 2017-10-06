Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полпред в СЗФО: Травников имеет необходимый опыт для работы в Новосибирской области

Сибирь
6 октября, 16:59 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 6, октября. /ТАСС

Николай Цуканов отметил, что у Андрея Травникова "колоссальный опыт работы и в бизнесе, и в органах муниципального управления"

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Андрей Травников, назначенный в пятницу врио губернатора Новосибирской области, имеет разносторонний и необходимый для работы в новой должности опыт. Такое мнение высказал ТАСС полномочный представитель президента РФ в СЗФО Николай Цуканов.

"На мой взгляд, Андрей Александрович отличный экономист, компетентный и опытный управленец. У него колоссальный опыт работы и в бизнесе, и в органах муниципального управления, и в органах исполнительной государственной власти регионального уровня, и в федеральной структуре", - сказал Цуканов.

Смотрите также
Андрей Травников

Биография врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова

Он отметил, что, работая в аппарате полномочного представителя президента РФ в СЗФО, Травников приобрел необходимые навыки взаимодействия с федеральным центром, научился принимать правильные и взвешенные решения, выделяя главное.

"Поверьте, не каждый руководитель региона может похвастаться таким жизненным опытом. Я уверен, что жители Новосибирской области достаточно быстро почувствуют, что все усилия нового руководителя региона нацелены на достижение главного - повышения качества их жизни", - сказал Цуканов, пожелав бывшему коллеге успехов на новом месте работы.

Президент России Владимир Путин в пятницу принял отставку 69-летнего главы Новосибирской области Владимира Городецкого и назначил врио главы региона 46-летнего Андрея Травникова. До этого Травников возглавлял администрацию Вологды, а с 2014 года по 2016 год являлся заместителем полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Отставки и назначения Отставки губернаторов
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Бизнесмены Владимирской области помогут пострадавшим при столкновении автобуса и поезда
2
Источник: в Москве эвакуированы Курский, Киевский и Рижский вокзалы
3
Эксперт: закон о реинтеграции Донбасса означает, что Украина выходит из минского процесса
4
Учитель школы Краснодара уволена после отказа принять "слишком скромный" подарок учеников
5
Число "заминированных" торговых центров в Москве выросло до 10
6
Вертолет ВКС РФ совершил в Хаме вынужденную посадку из-за неисправности
7
Васильев отправил в отставку правительство Дагестана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама