При обрушении части выработки на руднике в Кузбассе погиб шахтер

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КЕМЕРОВО, 9 октября. /ТАСС/. Следственные органы в Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту гибели шахтера из-за обрушения части выработки, еще один работник получил травмы, сообщили в понедельник в пресс- службе СУ СК РФ по региону.
"8 октября при проведении буровых работ на руднике в поселке Шерегеш травмированы два работника, один из которых скончался в больнице спустя сутки. По данному факту СУ СК РФ по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - уточнили в ведомстве.
Предварительно установлено, на одном из участков работники, находясь в ковше погрузочно-доставочной машины, производили зарядку скважин-вееров. "В это время произошло отслоение горной массы потолка выработки, в результате чего были травмированы: 47-летний взрывник, 30-летний рабочий. Пострадавших подняли на поверхность бойцы военизированных горноспасательных частей МЧС России, 47-летнему мужчине оказана медицинская помощь, он находится на амбулаторном лечении. Второй пострадавший был госпитализирован, однако спасти его не удалось", - отметили в пресс-службе.
Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что ЧП произошел на руднике "Евразруды" (входит в "Евраз").